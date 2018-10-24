شاهد بالصور | موسم صيد أسماك الكارب في التشيك

مع منتصف موسم الخريف من كل عام، تشهد التشيك، حدثا غير عاديا، وهو موسم صيد أسماك الكارب.

يوضح موقع “سترايتس تايمز” المهتم بالترفيه أن هذا الحدث الذي يطلق عليه اسم “غنائم الكارب” يحدث مرة واحدة كل عام خلال موسم الخريف، وينطلق في منطقة جنوب بوهيميان.

يلفت الموقع إلى أن الأهالي العاديين والصيادين يستخدمون طرق قديمة وتقليدية لاصطياد الأسماك الموجودة في البحيرات والأبحار في البلاد، أغلب هذه الأسماك من الكارب.

يبين الموقع أن الصيادين يتجولون بالقوارب التقليدية والشباك في مياه البحر لصيد هذه الأسماك.

وفي أغلب الأحيان يتعاون الصيادين فيما بينهم من أجل تشكيل شرك كبير لهذه الأسماك لصيد أكبر كمية منها.

يقوم الصيادين بنصب شباك ضخمة على شكل دائرة تطوف حولها القوارب ويتحكمون في هذه الشباك بواسطة العصيان الطويلة، ثم يبدأون في تضييق هذه الشبكة رويدا لصيد الأسماك.

يوضح الموقع أن سمك الكارب يوضع مرة أخرى في مياه ليبقى حي ليتم بيعه في الأيام التي تسبق احتفال الكريسماس.

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