دراسة: النساء يحتجن يوم به 28 ساعة !

توصلت دراسة أجرتها شركة “أولاي” إلى أن نصف النساء اللاتي أجريت عليهن الدراسة والبالغ عددهن 2000، يقللن ساعات النوم من أجل إتمام مهامهن اليومية كالتدريبات الرياضية والعمل، وقضاء الوقت مع العائلة، وهذا يعني إمضاء 6 ساعات بدل 8 في النوم.

وأظهرت الدراسة أن 6 من 10 نساء يتمنين لو كانت ساعات اليوم أطول، بواقع 28 ساعة بدلا من 24، فيما تقضي واحدة من كل 10 نساء يومها في المكتب حتى الساعة السابعة مساء، وتبدأ خمس النساء نهارهن عند السادسة صباحا، ويخلدن إلى النوم عند منتصف الليل، الأمر الذي انعكس على أشكالهن حيث ظهرت الهالات السوداء حول العين، وبشرة الوجه الباهتة.

وتأتي الحياة الاجتماعية ضمن أولويات النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 35 سنة، بالإضافة للهوايات وتعلم مهارات جديدة بدلا من النوم الذي لايتسع في الجدول اليومي المكتظ بالنشاطات داخل البيت وخارجه.

فيما يفضلن لو كان اليوم أطول، لممارسة الرياضة بشكل أكبر وإمضاء ساعات أطول مع الشريك أو التركيز أكثر على المطبخ.

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