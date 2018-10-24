302 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى “البرشاء الثانية”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 302 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 119 مبايعة بقيمة 187 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضى بقيمة 60 مليون درهم و 96 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 127 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة البرشاء الثانيه تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة الخوانيج الأولى تليها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

و قد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة الخوانيج الأولى بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 5 بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة الخيران الأولى و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة فى برج خليفة بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 115 مليون درهم منها 23 رهونات أراضى بقيمة 76 مليون درهم و 23 رهونات فلل وشقق بقيمة 39 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء الاولى بقيمة 15 مليون درهم وأخرى فى منطقة المركاض بقيمة 15 مليون درهم.

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