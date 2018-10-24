مدرب النصر يطلب دعم الجماهير أمام الوحدة

قال الصربي إيفان يوفانوفيتش، مدرب فريق النصر الإماراتي، إن فريقه يهدف للفوز على الوحدة بعد غدٍ الجمعة، في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي.

وأضاف يوفانوفيتش، في المؤتمر الصحفي التقديمي: “بعد الفوز على الوصل في الجولة الماضية، طوينا سريعاً صفحة الديربي، وبدأنا في التحضير لمواجهة الوحدة التي تتسم دائماً بالقوة والإثارة”.

وتابع: “الفريقان يملكان مقومات الفوز، وهدفنا بالتأكيد في المباراة، تحقيق الفوز ولا شيء سواه، لمواصلة الانتصارات والحفاظ على المكتسبات التي حققها الفريق بالفوز في 3 مباريات متتالية”.

وأثنى المدرب، على الحضور الجماهيري الكبير في مباراة الديربي أمام الوصل في الجولة السادسة الماضية، مؤكداً أن دور الجماهير في تلك المباراة كان له بالغ الأثر والأهمية في فوز النصر.

وطالب الجماهير بمواصلة الحضور بكثافة في مباريات الفريق، لأن هتافاتهم في المدرجات تلهب حماس اللاعبين، وتبقى هي الحافز الأكبر من أجل تحقيق الفوز.

كما أشاد يوفانوفيتش بأداء اللاعبين، مؤكداً أن الروح القتالية التي كانت حاضرة في الملعب، هي الصورة الحقيقية لكل من يلعب باسم نادي النصر.

وأكد أن ما يشغله حالياً، هو معالجة الأخطاء وتحفيز اللاعبين من أجل تقديم أفضل أداء ممكن في كل مباراة.

وطالب اللاعبين بالحفاظ على أعلى درجات التركيز واستغلال أنصاف الفرص، من أجل إحراز الأهداف وحصد الثلاث نقاط.

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