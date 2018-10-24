مدرب دبا الفجيرة يتمنى عودة الروح للاعبيه

تمنى محمد قويض، مدرب دبا الفجيرة، عودة الروح للاعبيه عندما يواجهون الفجيرة بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، في أولى مهمات المدرب السوري مع الفريق.

وقال قويض في المؤتمر الصحفي التقديمي: “أتمنى أن تكون البداية إيجابية أمام الفجيرة، بتقليل الأخطاء وعودة الروح العالية للاعبي دبا الفجيرة، والخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة”

وأضاف: “طريقة لعبي مع دبا الفجيرة، يمكن أن تظهر مع مرور الوقت، وحتى تتغير الأمور بالنتائج الإيجابية لتحسين موقعنا في دوري الخليج العربي، والخروج من المركز الأخير في الترتيب”.

تجدر الإشارة إلى أن قويض تولى مسؤولية تدريب دبا الفجيرة، خلفاً للمدرب البرازيلي باولو كاميلي، بسبب سوء نتائج الفريق، وتراجعه للمركز الأخير.

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