ساوند كلاود يدعم الآن مشاركة الموسيقى على قصة انستقرام

أعلنت شركة ساوند كلاود ومن عبر مدونتها الرسميّة، أن تطبيقها سيُتيح للمستخدمين مشاركة الموسيقى مباشرة على إنستقرام ستوري، وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدّمت الشركة الأخرى سبوتيفاي ميزة مشابهة لستوري انتسقرام في مايو الماضي، كما وأضافت انستقرام مؤخرًا القدرة على إضافة موسيقى في الخلفية من على القصص، مع إتاحة الآلاف من المسارات الموسيقية كمقدمة داخل التطبيق نفسه.

ولنشر مقطع صوتي من ساوند كلاود على قصص انستقرام، انتقل إلى المسار الموسيقي الذي ترغب في مشاركته في تطبيق ساوند كلاود، ثم انقر على خيار المشاركة أسفل الشاشة، واعتمادًا على الهاتف الذي تستخدمه، عليك إما تحديد أيقونة انستقرام أو النقر فوق خيار المشاركة إلى قصص انستقرام، بعد ذلك يتم فتحه في الستوري مع صورة الألبوم كخلفية وملصق متحرك فضلًا عن وجود رابط وشعار ساوند كلاود واسم الأغنية.

أخيرًا هذا التحديث تم إطلاقه من هذا اليوم لمستخدمي أندرويد و iOS .

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