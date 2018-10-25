منتزه شاطئ الكورنيش في أبوظبي أفضل حديقة شعبية في العالم

حققت بلدية مدينة أبوظبي إنجازا جديدا يتمثل في حصول منتزه شاطئ الكورنيش في أبوظبي على جائزة عالمية، من خلال تصنيفه كأفضل حديقة شعبية في العالم بناء على آراء الجمهور وانطباعهم عن الخدمات والمرافق والبيئة النقية، ومعايير الصحة والسلامة والأمن المتوافرة في المنتزه، حيث كان المنتزه قد رفع العلم الأخضر في مارس من العام الحالي، وكانت إمارة أبوظبي قد رفعت كذلك العلم الأخضر على عدد من الحدائق وهي حديقة دلما، حديقة أم الإمارات، منتزه خليفة وحديقة الرحبة.

وجاءت هذه النتيجة عقب التصويت الذي قامت به منظمة جائزة العلم الأخضر- المملكة المتحدة، حيث نافس على الجائزة أكثر من ١٢ دولة وثلاث قارات وأكثر من ١٠٠ موقع مؤهل خارج المملكة المتحدة ترقى بمعايير الجودة العالمية للحدائق والمساحات الخضراء.

من جانبها أعربت بلدية مدينة أبوظبي عن فخرها بالإنجازات التي تحققها إمارة أبوظبي على جميع المستويات، مشيرة أن حصول منتزه شاطئ الكورنيش على هذا التقدير هو دلالة واضحة على سلامة نهج التخطيط والدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة من أجل إيجاد أرقى المرافق الترفيهية والخدمية، ودعم منظومة الحدائق والمنتزهات الترفيهية وفقاً للمعايير العالمية.

وأكدت البلدية أنها تفخر كونها من البلديات الرائدة على مستوى العالم التي نجحت في الحصول على شارة العلم الأخضر في أكثر من منتزه وحديقة في أبوظبي وضواحيها، وهو اعتراف عالمي بتطبيق أبوظبي كافة المعايير التي تساهم في توفير أرقى المناطق الترفيهية والحدائق ذات المواصفات العالمية والمتطابقة مع معايير جائزة العلم الأخضر .

وأوضحت البلدية أن (العلم الأخضر) جائزة دولية تستهدف توجيه وتشجيع عمليات إدارة الحدائق، وفقا لمعايير تأخذ في الحسبان متطلبات تقديم خدمة بجودة عالية إلى أفراد المجتمع والمواءمة مع جهود حماية البيئة الخضراء وإدارتها.

وحول المعايير الأساسية للحصول على جائزة العلم الأخضر أوضحت البلدية أنه يتوجب توافر ثمانية معايير رئيسة تتمثل في وجود مكان يرحب بالزائرين، وإيجاد مرفق صحي وآمن مع وجود متطلبات الأمان، النظافة العامة وصيانة المرافق، ومعايير الاستدامة، والمحافظة على الطبيعة والتراث، والتفاعل الإجتماعي، والتسويق، والإدارة.

مشروع تطوير الكورنيش

الجدير بالذكر أن دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي كانت قد اعتمدت خلال نوفمبر من العام

الماضي المخطط الرئيسي لمشروع تطوير كورنيش أبوظبي بهدف تعزيز إمكانياته السياحية، وإيجاد مرفق ترفيهي، وواجهة بحرية تتناسب مع مكانة أبوظبي العالمية، وتتيح لرواد الكورنيش فرصة فريدة لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية وفقاً لمواصفات عالمية.

وأشارت الدائرة أن المشروع يتضمن مراحل مختلفة، ابتداءً من شاطئ “اللاغون” والممشى الموازي له كمرحلة أولى ، وذلك ضمن المخطط العام الجديد لكورنيش أبوظبي.

وأضافت الدائرة أن مشروع المرحلة الأولى البالغة 78,000 متر مربع يضم العديد من المرافق الترفيهية والخدمية والتجارية ومنها: حديقة مائية متضمنة العديد من الأنشطة والرياضات البحرية، سينما خارجية، مسرح، صالة رياضية خارجية، منطقة للمغامرات وملاعب في الهواء الطلق، مجموعة من الأكشاك والمطاعم، وحدات ومحلات تجارية متنوعة تشمل الأطعمة والمشروبات، الملابس الشاطئية ومستلزمات السباحة .

كما توفر أعمال التطوير خدمات عديدة مثل نقش الحناء، صناديق الأمانات، تأجير القوارب والدراجات الهوائية والأكشاك السياحية، والجولات السياحية ، والمحلات الرياضية وتشمل بيع المستلزمات الرياضية مثل ألواح التزلج والمكملات الغذائية.

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