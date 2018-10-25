برج العرب يفجر أزمة قبل مواجهة الأهلي والوصل

تفجرت أزمة قبل انطلاق منافسات جولة الذهاب في دور الستة عشر ببطولة كأس زايد للأندية العرب الأبطال، بسبب استضافة ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة الاتحاد والزمالك بعد غدٍ، السبت، ثم لقاء الأهلي المصري والوصل الإماراتي في اليوم الذي يليه.

وتتمثل الأزمة في رغبة الأهلي بوصفه مستضيف المباراة في منح الوصل فرصة التدريب على ملعب برج العرب كما هو المعتاد في مختلف البطولات بجانب رغبة الفريق المصري في التدريب على الملعب أيضا في ليلة المباراة، حيث سيكون الملعب حينها مشغولا بمباراة الزمالك والاتحاد.

وأرسل النادي الأهلي خطابا رسميا للاتحاد العربي يستفسر خلاله عن موقف التدريب على ملعب برج العرب في اليوم السابق للمباراة في ظل انشغال الملعب باستضافة مباراة أخرى.

على صعيد متصل، حصل الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عدة شرائط فيديو لمباريات فريق الوصل الإماراتي، لدراسة نقاط القوة والضعف جيدًا قبل مباراة الفريقين.

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