دراسة تكشف 3 كلمات سحرية لتربية طفلك

كشفت مجلة فوربس الأمريكية وفق دراسة جديدة، إن هناك 3 كلمات سحرية في تربية الأطفال بشكل سليم، ربما تساعد الآباء في تربية أطفالهم.

واشترطت المجلة في تقريرها، أن يتم تمرير الجمل بطريقة تربوية سلمية، وذلك وفق دراسة حديثة أجرتها جامعة باكنجهام.

قالت الدراسة، إن تلك الكلمات الثلاث السحرية، هي: آسف.. شكرًا ولو سمحت، حيث تعد تلك الكلمات منهج وأساس في التربية أكثر منها أشياء شكلية يقولونها في المواقف المختلفة.

وذكرت فوربس، أن تلك الكلمات الثلاث يجب تعليمها للطفل، بداية من سن الثالثة، بحيث يتقن استخدامها في المواقف المختلفة عندما يكمل الأربع سنوات من العمر.

ولفتت الدراسة إلى إنه يجب تعليم الطفل استخدام تلك الكلمات في حديثه مع الأب والأم أولًا، ومن ثم استخدامها بشكل متكرر في حديثه مع الآخرين.

اقرأ ايضا

التعليقات