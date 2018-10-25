أفاد مركز محمد بن راشد للفضاء، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن «خليفة سات» أول قمر اصطناعي إماراتي 100 ٪ مخصّص لأغراض رصد الأرض.

وأضاف المركز أن «خليفة سات» يعد إنجازاً سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع علوم الفضاء على مستوى العالم وأيقونة تقنية إماراتية لخدمة البشرية.

ويشار إلى أن «خليفة سات»، الذي يمثل أيقونة هندسية فائقة التطور، ويمتلك خمس براءات اختراع، سيطلق في 29 من الشهر الحالي، من المحطة الأرضية بمركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، على متن الصاروخ (H-IIA)، ليبدأ العمل في مداره لمدة خمس سنوات.

وكانت مراحل إنجازه بدأت عقب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق مشروع «خليفة سات» في ديسمبر 2013، وتم تصميمه وتطويره وتصنيعه وإدارته بالكامل في مرافق المركز، بوساطة فريق من المهندسين والكفاءات الإماراتية. كما أنه أول قمر اصطناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء التابعة للمركز.

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