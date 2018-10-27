“بيئة أبوظبي”: رخصة الصيد الترفيهي إلزامية

وأكدت الهيئة ضرورة الحصول على رخصة الصيد الترفيهي التي تسمح لمقتنيها بممارسة الرياضة الشاطئية القائمة على الصيد باستخدام الخيوط اليدوية، وصنارة الصيد أو رمح الصيد لأغراض ترفيهية وللاستهلاك الشخصي فقط دون استخدام بنادق الصيد البحري ومعدات الغوص، كما أن هذه الرخصة لا تسمح باستخدام الأسماك التي يتم اصطيادها لأغراض تجارية.

وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بقواعد وقوانين الصيد الترفيهي يعرض المخالف إلى غرامات تصل إلى 4000 درهم، ومصادرة معدات الصيد، إضافة إلى مصادرة الأسماك التي تم اصطيادها.

وأوضحت هيئة البيئة في أبوظبي أنه يمكن الحصول على رخصة الصيد الترفيهي السنوي أو الأسبوعي عبر موقعها الإلكتروني مشيرة إلى أن الرسوم تقدر حسب نوع الرخصة فإن كانت أسبوعية رسومها 30 درهماً، و120 درهماً إن كانت رخصة سنوية.

وأكدت أن كل شخص من مواطني الدولة أو لديه تأشيرة إقامة أو تأشيرة زيارة سارية المفعول أو تصريح بدخول الدولة، يمكنه الحصول على الرخصة على أن تتوافر فيه الشروط التالية أن يكون بعمر 18 عاماً وما فوق، وأن يمتثل لبنود اللائحة التنفيذية لقانون الصيد المتعلقة بالصيد الترفيهي وأدوات الصيد المسموح استخدامها، وأن يلتزم بعدم استخدام رخصة الصيد الترفيهي لأغراض تجارية / الاتحاد . .