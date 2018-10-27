أغلى خاتم من الألماس في العالم في «أبوظبي للمجوهرات»

شهد معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات المنعقد حاليا عرض أغلى خاتم من الألماس في العالم أمام الجمهور .

ويبلغ سعر الخاتم أربعة ملايين دولار أميركي وتم اعتماده من موسوعة غينيس للأرقام القياسية في مايو الماضي كأغلى خاتم ذهبي يضم أكبر عدد من قطع الألماس في العالم، حيث يبلغ عددها 6690 قطعة .

وكان العمل على صنع الخاتم الذي جاء على شكل «زهرة اللوتس»، بدأ في منتصف 2017، وشارك فيه 18 شخصاً عبر خطوات متعددة امتدت على مدار عام كامل، وتم عرض الخاتم لأول مرة في معرض المجوهرات في لاس فيغاس، الذي يعد أكبر معرض للمجوهرات في العالم، كما عرض بعد ذلك في المكسيك، ويعرض حاليا في معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات محطته الثالثة

اقرأ ايضا

التعليقات