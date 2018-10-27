أكدت تقارير صحافية أن لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي أنطوني مارسيال، فتح الباب أمام بايرن ميونخ الألماني للتعاقد معه، فور انطلاق سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال رفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، في والقت الذي ربطته تقارير ألمانية بالانتقال إلى بايرن ميونخ، الذي يسعى لتدعيم صفوفه بضم لاعب موناكو السابق.

ويرغب النادي البافاري في استغلال رفض مارسيال تمديد عقده مع “الشياطين الحمر”، للتحرك لضمه في أقرب فرصة.

ولم يحظ العرض الذي تقدم به النادي الإنجليزي برضا اللاعب، الذي قد يدخل في مفاوضات أخرى مع ناديه، على أمل الحصول على عقد مناسب.

ويعاني مارسيال من قلة مشاركاته هذا الموسم، إذ بدأ أساسياً في 4 مباريات فقط بالبريمييرليغ، وهو ما يسعى بايرن لاستغلاله لإقناعه بالانتقال إلى ملعب أليانز أرينا.