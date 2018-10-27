الإمارات الثالثة عالمياً في مردود الاستثمار العقاري

حلّت عقارات الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث العائد الإيجاري السنوي، إذ اقترب متوسط العائد في إمارات الدولة من ستة في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، وتصدرت أبوظبي قائمة عائدات إيجارات الفلل، فيما حلت دبي في المرتبة الأولى في قائمة عائدات الشقق، بحسب تقرير حديث لمجموعة بروبرتي فايندر العالمية للعقارات.

وبلغ متوسط العائد في أبوظبي ستة في المئة، فيما بلغ متوسط العائد الإيجاري في دبي 5.8 في المئة و5.9 في المئة في المناطق الشمالية، في حين تخطت معدلات العوائد على الإيجارات في بعض مناطق الدولة حاجز العشرة في المئة بالنسبة للشقق وسبعة في المئة للفلل.

ويصف خبراء عقاريون العائد الإيجاري للعقارات المحلية بأنه قاطرة حركة الاستثمار في السوق المحلي، لا سيما من قبل المستثمرين الخارجيين الذين يبحثون عن أفضل الخيارات من ناحية العوائد والثقة وعلى مستوى المناطق أشار التقرير إلى أن منطقة إنترناشونال سيتي في دبي حلت في المرتبة الأولى بعائد سنوي 8.6 في المئة بالنسبة للشقق السكنية، تلتها منطقة ديسكفري غاردنز بعائد 8.6 في المئة، ثم منطقة مدينة دبي للإنتاج بعائد 8.4 في المئة واحتلت منطقة الريم قائمة العائد السنوي للفلل في دبي بنحو 6.9 في المئة تلتها منطقة ذا سيبرينغس بعائد 6.3 في المئة ثم منطقة جميرا فليدج سيركل 5.7 في المئة.

وعلى مستوى أبوظبي، حلّت منطقة الريف في المرتبة الأولي لعوائد الشقق بنحو 8.4 في المئة، تلتها منطقة الغدير بعائد 7.4 في المئة، ثم منطقة جزيرة السعديات بعائد 7.2 في المئة، فيما تصدّرت منطقة هيدرا فليدج عائدات الفلل في أبوظبي بعائد 7.4 في المئة، تلتها منطقة الريف بعائد 7.3 في المئة، ثم منطقة حدائق الراحة بعائد 6.9 في المئة.

وحلّت منطقة النعيمية في إمارة عجمان في المرتبة الأولى بالنسبة للعوائد السنوية لتأجير الشقق السكنية بـنحو 10.1 في المئة، تلتها منطقة مدينة الإمارات بعائد 9.7 في المئة، ثم منطقة عجمان داون تاون بعائد 9.3 في المئة تلتها منطقة الروضة بعائد 6.1 في المئة، والمويهات بعائد 5.6 في المئة

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