شاهد بالصور | بالكودا .. المدينة المذهلة المهجورة في إيطاليا

في تلال منطقة فينسيا جيوليا، بشمال إيطاليا، يمكن رؤية مدينة بيضاء جميلة تغطيها النباتات والاشجار التي تسلقت على جدرانها، أنها بالكودا، المدينة المهجورة في إيطاليا والتي غزتها الطبيعة.

وبحسب موقع “أتلاس أوبسكورا” المهتم بالتصوير فإن هذه المدينة المعزولة لا يمكن الوصول إليها إلا على الأقدام من خلال تسلق التلال الخضراء الجميلة وعبور الغابات المحيطة بها.

يشير الموقع إلى أن بالكودا تحظى بجمال طبيعي استثنائي، فبمجرد الوصول إليها، يمكنك أن تتخيلك كم كانت هذه المدينة بمثابة جنة جميلة حينما كان يقيم فيها سكانها، وكيف أصبحت فريسة للطبيعة.

بنيت بالكودا في القرن السادس عشر، ورغم بقائها على مدار 3 قرون، إلا أن منازلها تكشف أن عدد سكانها لم يتعدى 150 مواطن.

عمل أهالي هذه القرية على صناعة القبعات وبيعها مستفيدين من عائداتها في قضاء احتياجاتهم، غير أنه بعد الحرب العالمية الأولى وقعت أزمة اقتصادية طاحنة، تسببت في انخفاض الطلب على هذه القبعات.

لذا قرر أهالي القرية مغادرتها بالكامل في عام 1923.

وخلال الحرب العالمية الثانية، أصبحت المدينة ملاذا للكثير من الفارين من ويلات الحرب، لاسيما وأنها تختبئ بين الغابات وفوق التلال البعيدة.

يشير الموقع إلى أن هجران هذه المدينة جعلها فرصة للتوسع للطبيعة التي باتت تغطي جزء كبير من جدرانها البيضاء.

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