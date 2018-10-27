وزير التغير المناخي يصدر قراراً بتنظيم استيراد عوائل آفة حشرة الحشد الخريفية

أصدر معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً رقم 322 لسنة 2018 بشأن تنظيم استيراد عوائل آفة حشرة الحشد الخريفية من الدول التي سجلت بها الآفة، خاصة بعد انتشار هذه الحشرة في العديد من بلدان القارة الأفريقية.

ويأتي القرار في إطار متابعة الوزارة المستمرة لخريطة انتشار الآفات الزراعية في العالم، وتعزيز تدابير الصحة النباتية، دون الإخلال بحركة الاتجار بالمواد الزراعية بين دولة الإمارات والعالم.

ويحظر القرار استيراد أزهار القطف والنباتات والخضروات والفواكه والأعلاف الخضراء، المحددة في الملاحق الثلاثة المرفقة به، من الدول التي سُجلت بها آفة الحشد الخريفية، شريطة أن تكون إرساليات أزهار القطف والنباتات وإرساليات الخضروات والفواكه الواردة خالية من تلك الآفة بناءً على الفحص الظاهري (العيني)، وأن يرد في بند الإقرار الإضافي لشهادة الصحة النباتية للعوائل الرئيسية ما يثبت خلو الارسالية من الحشرة. أما فيما يتعلق بالأعلاف الخضراء، فيشترط القرار، إلى جانب ذلك، تحديد طريقة المعالجة في بند التطهير بشهادة الصحة النباتية.

والمعروف أن حشرة الحشد الخريفية هي حشرة موطنها المناطق المدارية وشبه المدارية من الأمريكيتين. وفي طور اليرقة، يمكنها أن تسبب ضررا كبيرا للمحاصيل، إن لم تكافح بشكل جيد. وهي تفضل الذرة، ولكن يمكن أن تتغذى على أكثر من 80 نوعا إضافيا من النباتات، بما في ذلك الأرز، والذرة الرفيعة، والدُخن، وقصب السكر ومحاصيل الخضروات والقطن. وتم اكتشاف حشرة الحشد الخريفية لأول مرة في وسط وغرب أفريقيا في أوائل عام 2016 وسرعان ما انتشرت في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء تقريبا. وبسبب التجارة وقدرة الحشرة القوية على الطيران، فإنه يمكنها الانتشار أبعد من ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة، في إطار اهتمامها بالمحافظة على الثروة الزراعية ومنع دخول أي آفات جديدة قد تؤثر سلباً على القطاع الزراعي في الدولة، قامت بتنظيم دورات تدريبية لمفتشي الوزارة في المنافذ الحدودية للتعريف بعوائل هذه الآفة وآلية الكشف الظاهري على الارساليات لبيان خلوها من جميع اطوارها وتم تجهيز نشرة تعريفية خاصة بهذه الآفة.

ويمكن الاطلاع على القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2018 بشأن تنظيم استيراد عوائل آفة حشرة الحشد الخريفية من الدول التي سجلت بها الآفة من خلال زيارة موقع الوزارة الرسمي إذ يرفق مع القرار 3 ملاحق بالإضافة إلى قائمة الدول المسجلة بها الحشرة رسميا.

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