شاهد بالفيديو | سائق يقود سيارته في عرض البحر

قرر سائق متهور أن يخوض تجربة أقل ما توصف به أنها مجنونة، حيث قام بقيادة سيارته في البحر.

أخذ “براون كارديغان” سيارته من ماركة سوبارو، إلى ميناء “ماكواري” نيو ساوث ويلز، بأستراليا، متجهًا بها إلى الشاطئ ومن ثم الدخول إلى مياه البحر والتصادم مع الأمواج، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأثناء القيادة، غمرت المياه عجلات السيارة، وهي تسير على طول الخط الساحلي، وبدأت المخاطر تلحق بالسيارة فهي لم تحصل على وزن عالٍ، بالإضافة إلى أنها تعثرت في الرمال الرطبة.

لم تصمد السيارة كثيرًا أمام الأمواج ومياه البحر واضطر صاحبها للاستغاثة بفرق الإنقاذ، لاستخراجه هو وسيارته، وقد خاض “كارديغان” هذه التجربة من أجل اختبار قوة سيارته سوبارو WRX وقدرتها على القيادة في البحر.

فيما بعد نشر براون كارديغان فيديو للواقعة على Facebook، تاركا العديد من مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية أعجبوا بالقوة الواضحة لسوبارو WRX.

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