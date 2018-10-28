مدرسَة في الشارقة تستبدل مُشرفة حافلة نسيت طفلة مواطنة !

قررت إدارة مدرسة خاصة في الشارقة نقل مشرفة حافلة إلى مهمة وظيفية أخرى في المدرسة، إثر تسببها بنسيان طفلة داخل المدرسة بعد انتهاء الدوام.

وألزمت الإدارة المشرفة في بداية الأمر بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار ما حدث، إلا أنها استجابت، إثر انتهاء التحقيق الذي أجرته، لمطالب أهالي الطلبة الذين يستقلّون الحافلة ذاتها وغيرت المشرفة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نسيان طفلة إماراتية عمرها 6 أعوام وتدرس بالصف الأول الابتدائي ، في إحدى المدارس الخاصة بالشارقة، حيث استأذنت من المشرفة للنزول من الحافلة أثناء انتظار اكتمال أعداد الطلبة، متوجهة إلى دورة المياه، في حين لم تنتبه المشرفة إلى غيابها إلا بعد مغادرة الحافلة للمدرسية.

وبعد مرور أكثر من نصف ساعة عانت الطفلة خلالها من خوف شديد، شاهدتها موظفة إدارية في المدرسة تبكي، واتصلت بالمشرفة ليعود السائق إلى المدرسة ، بدورها، أرسلت إدارة المدرسة رسائل نصية إلى أولياء أمور الطلبة الذين تنقلهم الحافلة، تتضمن اسم المشرفة الجديدة، ورقم هاتفها النقال، في حال رغبوا في التواصل معها .

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