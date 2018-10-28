شاهد بالفيديو | عامل إنقاذ يواجه كوبرا قاتلة بأغرب طريقة

كشفت لقطات صادمة لرجل إطفاء يحاول الهرب من ثعبان كوبرا متوحش بإلقاء المنشفة على رأسه ، بعد ظهوره داخل حمام.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، قال سومجيت كون تابيا (31 عامًا) متطوع إنقاذ بتايلاند، إنه تم الاتصال به من قبل أشخاص يخشون التعرض لهجوم من الثعابين في الحمام.

وبشجاعة وافق سومجيت على الجلوس في حمام المنزل في مدينة بانكوك، تايلاند أمام الكوبرا القاتلة أثناء استرخائها.

تُظهر اللقطات كيف تعامل سومجيت مع الوضع المرعب حيث إن الثعبان القاتل، كان يستعد لإطلاق سمومه.

واقترب خبير الحيوانات بهدوء نحو الثعبان حاملًا منشفة زرقاء كانت معلقة بالحمام ، ويلقيها على رأس الكوبرا وتمكن من إمساكها وحملها خارج المنزل.

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