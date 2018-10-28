دراسة أمريكية: إجهاد منتصف العمر يؤثر على الذاكرة

أكدت دراسة حديثة أن التعرض للضغط في منتصف العمر يمكن أن يقلص الدماغ ويجعل الذاكرة أسوأ.

وتوصلت الدراسة، التي أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، ونشرت نتائجها في مجلة “Neurology”، إلى أن ارتفاع مستويات هرمون الإجهاد قد يكون علامة تحذير مبكرة للإصابة بالخرف.

وتبين أن آثار تقلص الدماغ بسبب الإجهاد، والتي تم تحديدها لدى الأشخاص في الأربعينات من العمر ممن لا يعانون من علامات الخرف، سببها هرمون الكورتيزول.

ودرس العلماء، بقيادة الدكتور جاستين إتشو-تشيجوي، 2231 شخصا بمتوسط عمر يبلغ 49 عاما، غير مصابين بالخرف، وأكدوا أن الدراسة كشفت عن علامات فقدان الذاكرة وتقلص المخ لدى الأشخاص في منتصف العمر قبل ظهور أعراض الخرف عليهم.

وأشاروا إلى أنه من المهم أن يجد الناس طرقا لتقليل الضغط، مثل الحصول على قسط كاف من النوم أو ممارسة التمارين الرياضية أو دمج تقنيات الاسترخاء في حياتهم اليومية، أو سؤال طبيبهم عن مستويات الكورتيزول لديهم وتناول أدوية خفض الكورتيزول إذا لزم الأمر.

ويمكن للمعدل الطبيعي من هرمون الكورتيزول أن يساعد في تقليل الالتهاب، والتحكم في مستوى الجلوكوز في الدم وضغط الدم، وتنظيم التمثيل الغذائي والمساعدة في الاستجابة المناعية.

والكورتيزول هو هرمون التوتر الذي تفرزه الغدة الكظرية، وقد يكون ارتفاع مستوياته بسبب الإجهاد أو ظروف طبية محددة أو تناول بعض الأدوية.

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