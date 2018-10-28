شاهد بالأسماء .. زايد للإسكان يعتمد أسماء 252 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

بواسطة / بتاريخ 2018-10-28 في 3:22 م /
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اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء  252 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 190  مليون درهم، وذلك ضمن الدفعة الأخيرة لـ 800 قرار دعم سكني تم الإعلان عنهم مطلع الشهر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للإسكان.

وتأتي القرارات تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

الدعم السكني

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج اليوم ما بين 226 قرضاً و26 منحة سكنية وتنوع ما بين 177 من فئة بناء جديد و22 من فئة استكمال مسكن و50 من فئة شراء مسكن وقرارين من فئة إضافة على مسكن وقرار واحد من فئة مسكن حكومي.

فئة بناء جديد

واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج، إذ تضمنت 177 اسماً من مستحقي فئة بناء جديد، وتعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

فئة استكمال مسكن

كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 22 من مستحقي فئة استكمال مسكن، وتعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

فئة إضافة على مسكن

كما وتضمنت الدفعة على قرارين من فئة إضافة على مسكن، ويتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها. ويقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.

فئة شراء مسكن

وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 50 من مستحقي فئة شراء مسكن، والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي تُخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.

 

الإمارة الاسم م
أبوظبي أحمد محمد حسن عبدالله آل علي 1
دبي احمد عبدالله محمد الزرعوني 2
دبي احمد محمد امين عبدالله محمد النظري 3
دبي حمد عوض راشد مبارك الكتبي 4
دبي خالد عبدالله امان عبيد ال علي 5
دبي سعيد علي هزيم العميمي 6
دبي شيخه راشد حميد هلال السويدي 7
دبي عبدالله محمد عوض ناصر التميمي 8
دبي عمر عبدالله حسين ملا صالح 9
دبي فهد محمد حسن طاهر 10
دبي محمد جمعة مبارك عبد الكريم 11
دبي مريم حميد خلفان الصوافي 12
دبي يوسف عباس يوسف علي البلوشي 13
الشارقة إبراهيم عبد العزيز الكندي 14
الشارقة ابراهيم احمد محمد علي آل علي 15
الشارقة ابراهيم سلطان عبيد هزيم الشامسي 16
الشارقة احمد علي سيف سالم النقبي 17
الشارقة احمد موسى سيف حوير الزرعوني 18
الشارقة اسماعيل عبدالرحمن محمد الحوسني 19
الشارقة جاسم عبدالله علي محمد النقبي 20
الشارقة جاسم محمد مراد محمد أحمد 21
الشارقة حسن صنقور فيروز سعد البلوشي 22
الشارقة حسن عباس علي احمد روباري 23
الشارقة حسن محمد حسن محمد آل علي 24
الشارقة حسن محمد حسن محمد المراشده 25
الشارقة حسن موسى إبراهيم أحمد الريسي 26
الشارقة حصه سعيد عبدالله السعدي 27
الشارقة حمد بطي علي بن غانم الحميري 28
الشارقة حمدان محمد ابراهيم احمد ال علي 29
الشارقة خالد محمد نوخذا علي آل علي 30
الشارقة خالد هلال شعبان مراد البلوشي 31
الشارقة خليل جعفر محمود غلوم المازمي 32
الشارقة راشد جمعه محمد بالحاج المراشده 33
الشارقة زينب جاسم علي محمد 34
الشارقة سالم عبدالله عثمان عبدالله المازمي 35
الشارقة سالم عبيد خميس محمد النقبي 36
الشارقة سالم علي ربيع جمعه الزعابي 37
الشارقة سعود عبدالعزيز موسى محمد الرئيسي 38
الشارقة سعود عبدالله أحمد ابراهيم الحوسني 39
الشارقة سعيد حاجي عبدالله مال الله الحوسني 40
الشارقة سلطان محمد امين عبدالرحمن حوير 41
الشارقة سليمان إسماعيل سليمان حسن المازمي 42
الشارقة سيف احمد سالم سيف الزعابي 43
الشارقة شريفه يوسف احمد عبدالله 44
الشارقة صالح محمد أحمد المحرزي 45
الشارقة عادل رضا يوسف عبدالرحمن المازمي 46
الشارقة عادل غريب خدوم كشاش المزروعي 47
الشارقة عبدالرحمن سبيل عبدالرحمن عبدالله المازمي 48
الشارقة عبدالرحمن يوسف عبدالله يوسف زرعي 49
الشارقة علي أحمد محمد الحمر الزعابي 50
الشارقة علي حسين علي احمد الحوسني 51
الشارقة عمر عبيد سالم الغنامي الكندي 52
الشارقة عمران سليمان عبدالله محمد ال علي 53
الشارقة عيسى عبيد سعيد محمد النقبي 54
الشارقة فريدة عبد الله سعيد البلي الظهوري 55
الشارقة فريده حمزه علي حسين المازمي 56
الشارقة فهد عبدالله علي عبد ال علي 57
الشارقة فهد محمد مراد احمد المازمي 58
الشارقة فيصل سيف صالح خلف الزعابي 59
الشارقة مانع خلفان خميس محمد خميس النقبي 60
الشارقة مبارك مطر خميس مبارك الحداد الزعابي 61
الشارقة محمد ابراهيم محمد العرى الزعابي 62
الشارقة محمد احمد محمد علي شهاب الحوسني 63
الشارقة محمد حسن موسى الحوسني 64
الشارقة محمد راشد سالم علي العدواني 65
الشارقة محمد سالم سيف الجنيد الشويهي 66
الشارقة محمد علي سليمان خلفان النقبي 67
الشارقة محمود احمد علي لافتيه الجسمي 68
الشارقة مريم سالم عبدالله سعيد الخنبشي 69
الشارقة ناصر راشد محمد بالعم الغفلي 70
الشارقة ناصر عبدالله علي قاسم العبيدلي 71
الشارقة ندى ابراهيم عبدالرحمن احمد مطوع البلوشي 72
الشارقة وليد عبدالله احمد عبدالله ال علي 73
الشارقة يوسف سليمان حسن محمود حسن 74
الشارقة يوسف عبدالله عبدالرحيم ميرزا البلوشي 75
عجمان أحمد حيدر بلاج احمد 76
عجمان أحمد محمد عبدالله عبيد السويدي 77
عجمان ابرهيم أحمد سليمان علي عبدالله الظاهري 78
عجمان احمد صالح سعيد حمد المهري 79
عجمان احمد علي محمد عبدالله المدحاني 80
عجمان اماني محمد أحمد محمد كرم 81
عجمان امنه عبدالله محمد ال مندوس البلوشي 82
عجمان حليمه عبدالكريم يوسف عبدالله 83
عجمان حياه احمد علي محمد السقطري 84
عجمان خليفه ناصر جمعه علي الكعبي 85
عجمان راشد حمد علي احمد الشحي 86
عجمان زهرة عبدالطيف سعيد خميس المهري 87
عجمان سعدية عبدالقادر خداد محمد بلوش 88
عجمان سعيد بطي سعيد عبيد المهيري 89
عجمان سعيد محمد صالح الرند البلوشي 90
عجمان سمية مبارك شاهين عبدالله 91
عجمان سميره عبدالقادر خداداد محمد بلوش 92
عجمان عائشه سالم علي عبدالله المهري 93
عجمان عائشه ناجي جاسم محمد خزرجي 94
عجمان عابده جهرام محمد بودل 95
عجمان عبدالرحمن كمداد تاج محمد ال مندوس البلوشي 96
عجمان عبدالله بطي سعيد عبيد المهيري 97
عجمان عبدالله سالم سعيد سالم البدواوي 98
عجمان عبدالله عبيد محمد جمعه المطروشي 99
عجمان عفراء سالم مبارك سالم المهري 100
عجمان محمد عبدالله يوسف حسن الحوسني 101
عجمان محمود محمد عبدالله اسماعيل 102
عجمان منصور عبدالله محمد أحمد العبيدلي 103
عجمان موزه محمد علي عبدالله المهيري 104
عجمان ميره نور محمد حمل 105
عجمان نعيمة علي عبدالله محمد الرئيسي البلوشي 106
عجمان نوره ميران رحمه يوسف الرئيسي 107
عجمان نوف عبدالعزيز عيسى المندوس البلوشي 108
عجمان يوسف محمد خلفان ماسي الكعبي 109
أم القيوين ايوب يوسف عبدالله محمد المنصوري 110
أم القيوين جاسم خداداد ورشك ارينه دارزاده 111
أم القيوين حليمه دل بل ملك محمد رئيسي البلوشي 112
أم القيوين حميد سعيد علي عبدالله 113
أم القيوين سيف راشد محمد بن عسكور العليلي 114
أم القيوين فرحان راشد مال الله الحمادي 115
أم القيوين محمد بلال اسماعيل الاسمر ال علي 116
أم القيوين محمود عدنان محمد عبيد ال بوكشه 117
أم القيوين مريم ميري محمد اليتيم البلوشي 118
أم القيوين هزاع سلطان عبيد سالم ال علي 119
رأس الخيمة أحمد سلطان عبدالله علوان الحبسي 120
رأس الخيمة أحمد عبد الله علي علوان الحبسي 121
رأس الخيمة أحمد علي سالم لعطيوي المزروعي 122
رأس الخيمة أحمد محمد أحمد عامر النقبي 123
رأس الخيمة أمل حمدان محمد القوازيه المزروعي 124
رأس الخيمة آمنه محمد عبيد العسم واختها مريم 125
رأس الخيمة احمد راشد سعيد راشد مشورب 126
رأس الخيمة احمد سالم محمد القيشي الشحي 127
رأس الخيمة امنه على ابراهيم حميد الطنيجي 128
رأس الخيمة بدر محمد علي الرشود الشحي 129
رأس الخيمة جاسم محمد راشد الرضه الشحي 130
رأس الخيمة جمعه حسن جمعه خميس الشحي 131
رأس الخيمة حسن راشد سعيد ساعد الشميلي 132
رأس الخيمة حسن علي ابراهيم جمعه البلوشي 133
رأس الخيمة حمد حسن عبدالله محمد بن يعقوب 134
رأس الخيمة حمد سيف محمد الهنجري المزروعي 135
رأس الخيمة حمد محمد عبدالله الأغبش الحبسي 136
رأس الخيمة حميد محمد مطر حميد المزروعي 137
رأس الخيمة خلود احمد سعيد درويش التميمي 138
رأس الخيمة خليفة محمد حسن الفياع الشحي 139
رأس الخيمة خليفه راشد محمد راشد القيشي الشحي 140
رأس الخيمة راشد سعيد محمد سعيد الحرمي 141
رأس الخيمة راشد محمد راشد الدرواش الشحي 142
رأس الخيمة رياض محمد عبدالله الملا الشحي 143
رأس الخيمة زيد علي زيد المري الشحي 144
رأس الخيمة سالم أحمد سالم المهبوبي الشحي 145
رأس الخيمة سالم سعيد سالم راشد البثره الخاطري 146
رأس الخيمة سالم سلطان محمد الخوار الشحي 147
رأس الخيمة سالم عبدالله أحمد على الشهياري 148
رأس الخيمة سالم علي سالم علي الخنزوري الشحي 149
رأس الخيمة سعود عبدالعزيز أحمد الحاج الطنيجي 150
رأس الخيمة سعيد جمعه عيد الراعي اليماحي 151
رأس الخيمة سعيد راشد علي هنداوي الشحي 152
رأس الخيمة سعيد علي سعيد محمد الظهوري 153
رأس الخيمة سعيد محمد سعيد لحمودي الشحي 154
رأس الخيمة سعيد محمد علي سلام الشحي 155
رأس الخيمة سلطان راشد عبدالله مفتاح الخاطري 156
رأس الخيمة سلطان سيف علي لمشورب الحبسي 157
رأس الخيمة سليمان محمد علي الشحي 158
رأس الخيمة سيف حسن عبدالرحمن نصيب الطنيجي 159
رأس الخيمة سيف سالم محمد سيف الشميلي 160
رأس الخيمة سيف سيف احمد الكوك الشحي 161
رأس الخيمة طارق احمد صالح غريب الشحي 162
رأس الخيمة طارق عبدالله سعيد عبدالله الشحي 163
رأس الخيمة عادل سعيد سيف سالم ركروك الخنبولي 164
رأس الخيمة عبد الرحمن محمد احمد الشارجي التميمي 165
رأس الخيمة عبدالرحمن عبدالرحمن راشد احمد الشامسي 166
رأس الخيمة عبدالرحمن عبدالله أحمد سعيد سالم 167
رأس الخيمة عبدالرحمن محمد حسن مراد البلوشي 168
رأس الخيمة عبدالرحمن محمد شيبان الدبدوب الحبسي 169
رأس الخيمة عبدالله حميد عبيد الوالي العلي 170
رأس الخيمة عبدالله غانم عبدالله الطويل الشحي 171
رأس الخيمة عبدالله محمد علي عبيد النقبي 172
رأس الخيمة عبيد علي عبيد عبود المزروعي 173
رأس الخيمة عبيد محمد عبدالله البحري الشحي 174
رأس الخيمة عدنان احمد علي شملاك البلوشي 175
رأس الخيمة عزه ناصر غانم محمد آل علي 176
رأس الخيمة علي أحمد محمد السمت الشميلي 177
رأس الخيمة علي احمد علي الشعمي الشحي 178
رأس الخيمة علي احمد علي العرج الشحي 179
رأس الخيمة علي سعيد علي الخنبولي الشحي 180
رأس الخيمة علي عبدالله سعيد عبدالله بداو الطنيجي 181
رأس الخيمة على محمد سالم سعيد المزروعي 182
رأس الخيمة علي محمد سعيد درويش الشحي 183
رأس الخيمة علي محمد علي سلام الشحي 184
رأس الخيمة علي هلال محمد سريح الخنبولي 185
رأس الخيمة عمر محمد عبدالله انديه الشميلي 186
رأس الخيمة عمر محمد علي الرجبي الشحي 187
رأس الخيمة غاليه علي محمد المري الشحي 188
رأس الخيمة فاطمة سعيد عبدالله سلام الشحي 189
رأس الخيمة فاطمة عبدالله علي عيسى المروي البلوشي 190
رأس الخيمة فاطمه محمد أحمد زيد يهموري الشحي 191
رأس الخيمة فاطمه محمد يماز محمد الشحي 192
رأس الخيمة فاهم احمد عبيد الهنياوي الطنيجي 193
رأس الخيمة فهد سالم خميس حميد الشامسي 194
رأس الخيمة فيصل أحمد علي الشعمي الشحي 195
رأس الخيمة فيصل علي محمد مجداد الشحي 196
رأس الخيمة فيصل محمد سعيد قريش الخاطري 197
رأس الخيمة قاسم عبدالله ابراهيم طاهر البلوشي 198
رأس الخيمة ماجد يوسف جاسم عبدالله العلي 199
رأس الخيمة مانع حسن علي حسن الخوار الشحي 200
رأس الخيمة محمد ابراهيم احمد الهياس الهناوي 201
رأس الخيمة محمد راشد سعيد الصنعاوي الشميلي 202
رأس الخيمة محمد راشد عبدالله أنديه الشميلي 203
رأس الخيمة محمد راشد علي خصوب الشحي 204
رأس الخيمة محمد راشد محمد حسن الشميلي 205
رأس الخيمة محمد راشد محمد لعماش الشحي 206
رأس الخيمة محمد سرور محمد ناصر الشحي 207
رأس الخيمة محمد سعيد حميد فرحان ال علي 208
رأس الخيمة محمد شفيق جمعه يوسف الحداد 209
رأس الخيمة محمد صالح محمد الظفيرالظفيري 210
رأس الخيمة محمد عارف سعيد احمد العلي 211
رأس الخيمة محمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي 212
رأس الخيمة محمد عبدالله محمد العاجل الطنيجي 213
رأس الخيمة مريم عيسى سالم الكيت ال على 214
رأس الخيمة مريم محمد سليمان سالم المهري 215
رأس الخيمة معاذ ابراهيم حسن البغام النعيمي 216
رأس الخيمة معاذ عبدالله علي اسدوه الحبسي 217
رأس الخيمة ناصر سالم سعيد جمعه العلوي 218
رأس الخيمة هاجر محمد سعيد محمد الشحي 219
رأس الخيمة يعقوب محمد احمد حسن الجسمي 220
الفجيرة ابراهيم على حمدان حسن المرشدى 221
الفجيرة احمد سعيد راشد علي الحفيتي 222
الفجيرة ايمن علي حسن حمدان الحساني 223
الفجيرة جابر محمد سيف العطر الظنحاني 224
الفجيرة جمال عبيد خميس محمد الظنحاني 225
الفجيرة حسن راشد سالم حسن اليماحي 226
الفجيرة حميد راشد علي محمد اليماحي 227
الفجيرة حميد سالم عبيد سالم الزحمي 228
الفجيرة خالد سالم محمد سالم اليماحي 229
الفجيرة خالد عبدالله محمد مصطفى البلوشي 230
الفجيرة خالد محمد عبدالله المدحاني 231
الفجيرة خليفة أحمد راشد احمد راشد الحساني 232
الفجيرة خليفة عبيد علي محمد العبدولي 233
الفجيرة خليفه علي خميس حسن الزيودي 234
الفجيرة خميس جمعة سعيد حمدان الظنحاني 235
الفجيرة خميس حمد سعيد الحمر اليماحي 236
الفجيرة رسميه زيد سليمان زيد الظهوري 237
الفجيرة سعود عبدالله محمد حسن الظنحاني 238
الفجيرة سعيد محمد عبدالله محمد الزيودي 239
الفجيرة عبدالرحمن محمد خميس محمد الحمودي 240
الفجيرة علي احمد علي غاصب العبدولي 241
الفجيرة علي جمعة سعيد حمدان الظنحاني 242
الفجيرة علي سعيد جمعه سعيد شتيري 243
الفجيرة عمر غريب علي عبدالله اليماحي 244
الفجيرة عمر محمد احمد محمد الحفيتي 245
الفجيرة محمد حاجي محمد احمد الظنحاني 246
الفجيرة محمد عبدالله علي محمد الشحي 247
الفجيرة محمود علي علي خصيف الحنطوبي 248
الفجيرة معيوف على حسن سالم الحنطوبي 249
الفجيرة منصور اكبر جمعه البلوشي 250
الفجيرة ناجي صالح ناصر الدوسري 251
الفجيرة
 هيثم علي خميس علي المطروشي 252
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