شاهد بالأسماء .. زايد للإسكان يعتمد أسماء 252 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 252 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 190 مليون درهم، وذلك ضمن الدفعة الأخيرة لـ 800 قرار دعم سكني تم الإعلان عنهم مطلع الشهر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للإسكان.

وتأتي القرارات تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

الدعم السكني

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج اليوم ما بين 226 قرضاً و26 منحة سكنية وتنوع ما بين 177 من فئة بناء جديد و22 من فئة استكمال مسكن و50 من فئة شراء مسكن وقرارين من فئة إضافة على مسكن وقرار واحد من فئة مسكن حكومي.

فئة بناء جديد

واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج، إذ تضمنت 177 اسماً من مستحقي فئة بناء جديد، وتعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

فئة استكمال مسكن

كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 22 من مستحقي فئة استكمال مسكن، وتعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

فئة إضافة على مسكن

كما وتضمنت الدفعة على قرارين من فئة إضافة على مسكن، ويتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها. ويقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.

فئة شراء مسكن

وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 50 من مستحقي فئة شراء مسكن، والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي تُخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.

الإمارة الاسم م أبوظبي أحمد محمد حسن عبدالله آل علي 1 دبي احمد عبدالله محمد الزرعوني 2 دبي احمد محمد امين عبدالله محمد النظري 3 دبي حمد عوض راشد مبارك الكتبي 4 دبي خالد عبدالله امان عبيد ال علي 5 دبي سعيد علي هزيم العميمي 6 دبي شيخه راشد حميد هلال السويدي 7 دبي عبدالله محمد عوض ناصر التميمي 8 دبي عمر عبدالله حسين ملا صالح 9 دبي فهد محمد حسن طاهر 10 دبي محمد جمعة مبارك عبد الكريم 11 دبي مريم حميد خلفان الصوافي 12 دبي يوسف عباس يوسف علي البلوشي 13 الشارقة إبراهيم عبد العزيز الكندي 14 الشارقة ابراهيم احمد محمد علي آل علي 15 الشارقة ابراهيم سلطان عبيد هزيم الشامسي 16 الشارقة احمد علي سيف سالم النقبي 17 الشارقة احمد موسى سيف حوير الزرعوني 18 الشارقة اسماعيل عبدالرحمن محمد الحوسني 19 الشارقة جاسم عبدالله علي محمد النقبي 20 الشارقة جاسم محمد مراد محمد أحمد 21 الشارقة حسن صنقور فيروز سعد البلوشي 22 الشارقة حسن عباس علي احمد روباري 23 الشارقة حسن محمد حسن محمد آل علي 24 الشارقة حسن محمد حسن محمد المراشده 25 الشارقة حسن موسى إبراهيم أحمد الريسي 26 الشارقة حصه سعيد عبدالله السعدي 27 الشارقة حمد بطي علي بن غانم الحميري 28 الشارقة حمدان محمد ابراهيم احمد ال علي 29 الشارقة خالد محمد نوخذا علي آل علي 30 الشارقة خالد هلال شعبان مراد البلوشي 31 الشارقة خليل جعفر محمود غلوم المازمي 32 الشارقة راشد جمعه محمد بالحاج المراشده 33 الشارقة زينب جاسم علي محمد 34 الشارقة سالم عبدالله عثمان عبدالله المازمي 35 الشارقة سالم عبيد خميس محمد النقبي 36 الشارقة سالم علي ربيع جمعه الزعابي 37 الشارقة سعود عبدالعزيز موسى محمد الرئيسي 38 الشارقة سعود عبدالله أحمد ابراهيم الحوسني 39 الشارقة سعيد حاجي عبدالله مال الله الحوسني 40 الشارقة سلطان محمد امين عبدالرحمن حوير 41 الشارقة سليمان إسماعيل سليمان حسن المازمي 42 الشارقة سيف احمد سالم سيف الزعابي 43 الشارقة شريفه يوسف احمد عبدالله 44 الشارقة صالح محمد أحمد المحرزي 45 الشارقة عادل رضا يوسف عبدالرحمن المازمي 46 الشارقة عادل غريب خدوم كشاش المزروعي 47 الشارقة عبدالرحمن سبيل عبدالرحمن عبدالله المازمي 48 الشارقة عبدالرحمن يوسف عبدالله يوسف زرعي 49 الشارقة علي أحمد محمد الحمر الزعابي 50 الشارقة علي حسين علي احمد الحوسني 51 الشارقة عمر عبيد سالم الغنامي الكندي 52 الشارقة عمران سليمان عبدالله محمد ال علي 53 الشارقة عيسى عبيد سعيد محمد النقبي 54 الشارقة فريدة عبد الله سعيد البلي الظهوري 55 الشارقة فريده حمزه علي حسين المازمي 56 الشارقة فهد عبدالله علي عبد ال علي 57 الشارقة فهد محمد مراد احمد المازمي 58 الشارقة فيصل سيف صالح خلف الزعابي 59 الشارقة مانع خلفان خميس محمد خميس النقبي 60 الشارقة مبارك مطر خميس مبارك الحداد الزعابي 61 الشارقة محمد ابراهيم محمد العرى الزعابي 62 الشارقة محمد احمد محمد علي شهاب الحوسني 63 الشارقة محمد حسن موسى الحوسني 64 الشارقة محمد راشد سالم علي العدواني 65 الشارقة محمد سالم سيف الجنيد الشويهي 66 الشارقة محمد علي سليمان خلفان النقبي 67 الشارقة محمود احمد علي لافتيه الجسمي 68 الشارقة مريم سالم عبدالله سعيد الخنبشي 69 الشارقة ناصر راشد محمد بالعم الغفلي 70 الشارقة ناصر عبدالله علي قاسم العبيدلي 71 الشارقة ندى ابراهيم عبدالرحمن احمد مطوع البلوشي 72 الشارقة وليد عبدالله احمد عبدالله ال علي 73 الشارقة يوسف سليمان حسن محمود حسن 74 الشارقة يوسف عبدالله عبدالرحيم ميرزا البلوشي 75 عجمان أحمد حيدر بلاج احمد 76 عجمان أحمد محمد عبدالله عبيد السويدي 77 عجمان ابرهيم أحمد سليمان علي عبدالله الظاهري 78 عجمان احمد صالح سعيد حمد المهري 79 عجمان احمد علي محمد عبدالله المدحاني 80 عجمان اماني محمد أحمد محمد كرم 81 عجمان امنه عبدالله محمد ال مندوس البلوشي 82 عجمان حليمه عبدالكريم يوسف عبدالله 83 عجمان حياه احمد علي محمد السقطري 84 عجمان خليفه ناصر جمعه علي الكعبي 85 عجمان راشد حمد علي احمد الشحي 86 عجمان زهرة عبدالطيف سعيد خميس المهري 87 عجمان سعدية عبدالقادر خداد محمد بلوش 88 عجمان سعيد بطي سعيد عبيد المهيري 89 عجمان سعيد محمد صالح الرند البلوشي 90 عجمان سمية مبارك شاهين عبدالله 91 عجمان سميره عبدالقادر خداداد محمد بلوش 92 عجمان عائشه سالم علي عبدالله المهري 93 عجمان عائشه ناجي جاسم محمد خزرجي 94 عجمان عابده جهرام محمد بودل 95 عجمان عبدالرحمن كمداد تاج محمد ال مندوس البلوشي 96 عجمان عبدالله بطي سعيد عبيد المهيري 97 عجمان عبدالله سالم سعيد سالم البدواوي 98 عجمان عبدالله عبيد محمد جمعه المطروشي 99 عجمان عفراء سالم مبارك سالم المهري 100 عجمان محمد عبدالله يوسف حسن الحوسني 101 عجمان محمود محمد عبدالله اسماعيل 102 عجمان منصور عبدالله محمد أحمد العبيدلي 103 عجمان موزه محمد علي عبدالله المهيري 104 عجمان ميره نور محمد حمل 105 عجمان نعيمة علي عبدالله محمد الرئيسي البلوشي 106 عجمان نوره ميران رحمه يوسف الرئيسي 107 عجمان نوف عبدالعزيز عيسى المندوس البلوشي 108 عجمان يوسف محمد خلفان ماسي الكعبي 109 أم القيوين ايوب يوسف عبدالله محمد المنصوري 110 أم القيوين جاسم خداداد ورشك ارينه دارزاده 111 أم القيوين حليمه دل بل ملك محمد رئيسي البلوشي 112 أم القيوين حميد سعيد علي عبدالله 113 أم القيوين سيف راشد محمد بن عسكور العليلي 114 أم القيوين فرحان راشد مال الله الحمادي 115 أم القيوين محمد بلال اسماعيل الاسمر ال علي 116 أم القيوين محمود عدنان محمد عبيد ال بوكشه 117 أم القيوين مريم ميري محمد اليتيم البلوشي 118 أم القيوين هزاع سلطان عبيد سالم ال علي 119 رأس الخيمة أحمد سلطان عبدالله علوان الحبسي 120 رأس الخيمة أحمد عبد الله علي علوان الحبسي 121 رأس الخيمة أحمد علي سالم لعطيوي المزروعي 122 رأس الخيمة أحمد محمد أحمد عامر النقبي 123 رأس الخيمة أمل حمدان محمد القوازيه المزروعي 124 رأس الخيمة آمنه محمد عبيد العسم واختها مريم 125 رأس الخيمة احمد راشد سعيد راشد مشورب 126 رأس الخيمة احمد سالم محمد القيشي الشحي 127 رأس الخيمة امنه على ابراهيم حميد الطنيجي 128 رأس الخيمة بدر محمد علي الرشود الشحي 129 رأس الخيمة جاسم محمد راشد الرضه الشحي 130 رأس الخيمة جمعه حسن جمعه خميس الشحي 131 رأس الخيمة حسن راشد سعيد ساعد الشميلي 132 رأس الخيمة حسن علي ابراهيم جمعه البلوشي 133 رأس الخيمة حمد حسن عبدالله محمد بن يعقوب 134 رأس الخيمة حمد سيف محمد الهنجري المزروعي 135 رأس الخيمة حمد محمد عبدالله الأغبش الحبسي 136 رأس الخيمة حميد محمد مطر حميد المزروعي 137 رأس الخيمة خلود احمد سعيد درويش التميمي 138 رأس الخيمة خليفة محمد حسن الفياع الشحي 139 رأس الخيمة خليفه راشد محمد راشد القيشي الشحي 140 رأس الخيمة راشد سعيد محمد سعيد الحرمي 141 رأس الخيمة راشد محمد راشد الدرواش الشحي 142 رأس الخيمة رياض محمد عبدالله الملا الشحي 143 رأس الخيمة زيد علي زيد المري الشحي 144 رأس الخيمة سالم أحمد سالم المهبوبي الشحي 145 رأس الخيمة سالم سعيد سالم راشد البثره الخاطري 146 رأس الخيمة سالم سلطان محمد الخوار الشحي 147 رأس الخيمة سالم عبدالله أحمد على الشهياري 148 رأس الخيمة سالم علي سالم علي الخنزوري الشحي 149 رأس الخيمة سعود عبدالعزيز أحمد الحاج الطنيجي 150 رأس الخيمة سعيد جمعه عيد الراعي اليماحي 151 رأس الخيمة سعيد راشد علي هنداوي الشحي 152 رأس الخيمة سعيد علي سعيد محمد الظهوري 153 رأس الخيمة سعيد محمد سعيد لحمودي الشحي 154 رأس الخيمة سعيد محمد علي سلام الشحي 155 رأس الخيمة سلطان راشد عبدالله مفتاح الخاطري 156 رأس الخيمة سلطان سيف علي لمشورب الحبسي 157 رأس الخيمة سليمان محمد علي الشحي 158 رأس الخيمة سيف حسن عبدالرحمن نصيب الطنيجي 159 رأس الخيمة سيف سالم محمد سيف الشميلي 160 رأس الخيمة سيف سيف احمد الكوك الشحي 161 رأس الخيمة طارق احمد صالح غريب الشحي 162 رأس الخيمة طارق عبدالله سعيد عبدالله الشحي 163 رأس الخيمة عادل سعيد سيف سالم ركروك الخنبولي 164 رأس الخيمة عبد الرحمن محمد احمد الشارجي التميمي 165 رأس الخيمة عبدالرحمن عبدالرحمن راشد احمد الشامسي 166 رأس الخيمة عبدالرحمن عبدالله أحمد سعيد سالم 167 رأس الخيمة عبدالرحمن محمد حسن مراد البلوشي 168 رأس الخيمة عبدالرحمن محمد شيبان الدبدوب الحبسي 169 رأس الخيمة عبدالله حميد عبيد الوالي العلي 170 رأس الخيمة عبدالله غانم عبدالله الطويل الشحي 171 رأس الخيمة عبدالله محمد علي عبيد النقبي 172 رأس الخيمة عبيد علي عبيد عبود المزروعي 173 رأس الخيمة عبيد محمد عبدالله البحري الشحي 174 رأس الخيمة عدنان احمد علي شملاك البلوشي 175 رأس الخيمة عزه ناصر غانم محمد آل علي 176 رأس الخيمة علي أحمد محمد السمت الشميلي 177 رأس الخيمة علي احمد علي الشعمي الشحي 178 رأس الخيمة علي احمد علي العرج الشحي 179 رأس الخيمة علي سعيد علي الخنبولي الشحي 180 رأس الخيمة علي عبدالله سعيد عبدالله بداو الطنيجي 181 رأس الخيمة على محمد سالم سعيد المزروعي 182 رأس الخيمة علي محمد سعيد درويش الشحي 183 رأس الخيمة علي محمد علي سلام الشحي 184 رأس الخيمة علي هلال محمد سريح الخنبولي 185 رأس الخيمة عمر محمد عبدالله انديه الشميلي 186 رأس الخيمة عمر محمد علي الرجبي الشحي 187 رأس الخيمة غاليه علي محمد المري الشحي 188 رأس الخيمة فاطمة سعيد عبدالله سلام الشحي 189 رأس الخيمة فاطمة عبدالله علي عيسى المروي البلوشي 190 رأس الخيمة فاطمه محمد أحمد زيد يهموري الشحي 191 رأس الخيمة فاطمه محمد يماز محمد الشحي 192 رأس الخيمة فاهم احمد عبيد الهنياوي الطنيجي 193 رأس الخيمة فهد سالم خميس حميد الشامسي 194 رأس الخيمة فيصل أحمد علي الشعمي الشحي 195 رأس الخيمة فيصل علي محمد مجداد الشحي 196 رأس الخيمة فيصل محمد سعيد قريش الخاطري 197 رأس الخيمة قاسم عبدالله ابراهيم طاهر البلوشي 198 رأس الخيمة ماجد يوسف جاسم عبدالله العلي 199 رأس الخيمة مانع حسن علي حسن الخوار الشحي 200 رأس الخيمة محمد ابراهيم احمد الهياس الهناوي 201 رأس الخيمة محمد راشد سعيد الصنعاوي الشميلي 202 رأس الخيمة محمد راشد عبدالله أنديه الشميلي 203 رأس الخيمة محمد راشد علي خصوب الشحي 204 رأس الخيمة محمد راشد محمد حسن الشميلي 205 رأس الخيمة محمد راشد محمد لعماش الشحي 206 رأس الخيمة محمد سرور محمد ناصر الشحي 207 رأس الخيمة محمد سعيد حميد فرحان ال علي 208 رأس الخيمة محمد شفيق جمعه يوسف الحداد 209 رأس الخيمة محمد صالح محمد الظفيرالظفيري 210 رأس الخيمة محمد عارف سعيد احمد العلي 211 رأس الخيمة محمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي 212 رأس الخيمة محمد عبدالله محمد العاجل الطنيجي 213 رأس الخيمة مريم عيسى سالم الكيت ال على 214 رأس الخيمة مريم محمد سليمان سالم المهري 215 رأس الخيمة معاذ ابراهيم حسن البغام النعيمي 216 رأس الخيمة معاذ عبدالله علي اسدوه الحبسي 217 رأس الخيمة ناصر سالم سعيد جمعه العلوي 218 رأس الخيمة هاجر محمد سعيد محمد الشحي 219 رأس الخيمة يعقوب محمد احمد حسن الجسمي 220 الفجيرة ابراهيم على حمدان حسن المرشدى 221 الفجيرة احمد سعيد راشد علي الحفيتي 222 الفجيرة ايمن علي حسن حمدان الحساني 223 الفجيرة جابر محمد سيف العطر الظنحاني 224 الفجيرة جمال عبيد خميس محمد الظنحاني 225 الفجيرة حسن راشد سالم حسن اليماحي 226 الفجيرة حميد راشد علي محمد اليماحي 227 الفجيرة حميد سالم عبيد سالم الزحمي 228 الفجيرة خالد سالم محمد سالم اليماحي 229 الفجيرة خالد عبدالله محمد مصطفى البلوشي 230 الفجيرة خالد محمد عبدالله المدحاني 231 الفجيرة خليفة أحمد راشد احمد راشد الحساني 232 الفجيرة خليفة عبيد علي محمد العبدولي 233 الفجيرة خليفه علي خميس حسن الزيودي 234 الفجيرة خميس جمعة سعيد حمدان الظنحاني 235 الفجيرة خميس حمد سعيد الحمر اليماحي 236 الفجيرة رسميه زيد سليمان زيد الظهوري 237 الفجيرة سعود عبدالله محمد حسن الظنحاني 238 الفجيرة سعيد محمد عبدالله محمد الزيودي 239 الفجيرة عبدالرحمن محمد خميس محمد الحمودي 240 الفجيرة علي احمد علي غاصب العبدولي 241 الفجيرة علي جمعة سعيد حمدان الظنحاني 242 الفجيرة علي سعيد جمعه سعيد شتيري 243 الفجيرة عمر غريب علي عبدالله اليماحي 244 الفجيرة عمر محمد احمد محمد الحفيتي 245 الفجيرة محمد حاجي محمد احمد الظنحاني 246 الفجيرة محمد عبدالله علي محمد الشحي 247 الفجيرة محمود علي علي خصيف الحنطوبي 248 الفجيرة معيوف على حسن سالم الحنطوبي 249 الفجيرة منصور اكبر جمعه البلوشي 250 الفجيرة ناجي صالح ناصر الدوسري 251 الفجيرة هيثم علي خميس علي المطروشي 252

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