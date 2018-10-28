306 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 17 مليون في “الثنية الرابعة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 306 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 110 مبايعة بقيمة 216 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضى بقيمة 101 مليون درهم و 80 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 115 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 7.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وثالثة فى الثنيه الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة الخيران الأولى.

و قد تصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها8 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 90 مليون درهم منها 22 رهونات أراضى بقيمة 56 مليون درهم و 27 رهونات فلل وشقق بقيمة 34 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 11 مليون درهم وأخرى فى منطقة الخليج التجارى بقيمة 111 مليون درهم.

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