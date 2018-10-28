البيئة توضح : قرار رخصة الصيد الترفيهي معمول به منذ ٢٠٠٦م ولا جديد به

قالت هيئة البيئة في أبوظبي تعليقا على ما تم تداوله حول رسوم رخص الصيد الترفيهي في الإمارة ، أنها لم تصدر أي قرارات جديدة بفرض رسوم على ممارسي الصيد الترفيهي موضحة أن الرسوم الحالية والبالغة 30 درهم أسبوعيا و 120 درهم سنويا مطبقة منذ عام 2006 .

وأضافت الهيئة أن البعض تداول أن الرسوم فرضت حديثا وهذا غير صحيح، مشيرة إلى أنه تم إصدار 3 الاف رخصة للصيد الترفيهي في الإمارة منذ عام 2006 وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي يتيح الحصول عليها في نفس اليوم .

وأفادت الهيئة بأن إصدارها للرخص يأتي في ظل دورها للحفاظ على الحياة الفطرية والثروة السمكية واستدامتها للأجيال القادمة ، ووفقا للقوانين الاتحادية والمحلية فأنها مستمرة في القيام بدورها كسلطة مختصة بتنظيم وإدارة الصيد البحري التجاري والترفيهي .

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