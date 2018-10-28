دراسة: أفلام الكرتون تؤثر على صحة الأطفال

أكدت دراسة أمريكية حديثة، أن جلوس الأطفال لمشاهدة أفلام الكرتون لمدة تزيد عن ساعة يوميًا، تؤثر على صحة أجسامهم وتؤدي إلى زيادة الوزن.

وقدم باحثون، نتائج الدراسة التي أجروها على عدد من الأطفال في مؤتمر الأطباء المنعقد بمدينة سان ديجو الأمريكية، ويتراوح عمر الأطفال الخاضعين للبحث ما بين 3 إلى 10 أعوام.

وكشفت نتائج الدراسة، أن مشاهدة البرامج التلفزيونية لمدة ساعة واحدة في اليوم ترفع من احتمال زيادة وزن الطفل دون الـ7 بنسبة 50 %، وشدد الباحثون على التصدي لمشكلة السمنة بتقليص المدة التي يقضيها الأطفال أمام التلفزيون بحيث لا تزيد على ساعة يوميا.

ودعت منظمة الصحة العالمية، إلى مكافحة السمنة للحد من تأثير الإصابة بأمراض القلب والسكري وغيرها من الأمراض الخطيرة، خاصة أن إحصاءاتها أكدت إصابة نحو 42 مليون طفل تحت الخامسة بالبدانة في عام 2013، محذرة من ارتفاع النسبة إلى 70 مليون طفل بحلول عام 2050.

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