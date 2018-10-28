خرائط قوقل توفر للمستخدم خيار متابعة أماكنه المفضلة

أطلقت شركة قوقل خاصية جديدة لأجهزة الأندرويد عبر تطبيق خرائطها المشهور “خرائط قوقل” سيتمكن المستخدم بكل سهولة من إجراء متابعة للأماكن المفضلة ويكون على دراية مستمرة بكل جديد حولها، بعملية ستكون شبيهة لحد كبير بمتابعة حساب على تويتر.

وسيُمكن التحديث الجديد من متابعة الأماكن المتواجدة حالياً للمستخدم المهتم مثلاً بمحلات بيع الملابس؛ فكل ما عليه سوى الضغط على أيقونة متابعة، والتي بدورها ستجعله على علم بكل مستجدات المكان من أحداث مستقبلية وعروض بالإضافة لأي تحديثات أخرى بخصوص افتتاح فروع إضافية جديدة للمحل نفسه في مناطق أخرى.

وتعتبر هذه خطوة من شركة قوقل نحو جعل تطبيق الخرائط يتسم بخصائص اجتماعية بشكل أكبر مما يسمح بفرصة تفاعل من قبل المستخدمين بنطاق أوسع وبطريقة مغايرة للتقليدية، والتي من المتوقع أن تتعدي اقتصار المستخدم على متابعة الأماكن فقط لتصل لمرحلة متابعة وتعليقات متبادلة للأصدقاء مستقبلاً.

ومن المرجح أن قوقل تسعى بهذا التحديث الجديد إيجاد بديل لخدمة اشعارات Nearby والتي أعلنت عن توقيفها في السادس من ديسمبر، لكن ضمن إطار مغاير لما كانت عليه الخدمة السابقة.

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