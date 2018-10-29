البنك المركزي: ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 درهم غداً

أعلن البنك المركزي أنه سيتم طرح ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 درهم مع ميزات أمنية محسّنة غداً وتتضمن الورقة النقدية الجديدة عناصر أمنية معززة ضد التزوير وهي صورة ثلاثية الأبعاد متغيرة الألوان، تتحول من الأخضر إلى الأزرق عند إمالتها وكذلك عرض قيمة الفئة في الزاوية السفلية اليسرى.

كما تم استبدال مؤشر ترابط الأمان العاكس للضوء بشريط أكثر تعقيدًا وتشمل التغييرات الأخرى أيضاً إزالة قيمة العملة من الزاوية اليمنى السفلى، وتصميم الرقاقة الفضية في الزاوية اليمنى العليا لن يظهر بعد الآن.

ولم يتغير التصميم العام لورقة 100 درهم إلى حد كبير، حيث استمر وجه واحد في عرض صورة لأقدم مبنى في دبي، وهو حصن الفهيدي ويعرض الوجه الآخر صورة لأول برج في المدينة، وهو مركز التجارة العالمي.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي للدولة إن «التصميم العام والمواصفات الأخرى للورقة النقدية لا تزال هي نفسها في الأوراق النقدية المتداولة». وسيتم طرح الفئة الجديدة جنباً إلى جنب مع أوراق نقدية فئة 100 درهم المتداولة حالياً.

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