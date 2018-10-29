«إسلامية دبي» : إسقاط الجنين المشوّه «جائز»

قالت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن إسقاط الجنين المشوّه تشويهاً خطيراً قبل مرور 4 أشهر على الحمل “جائز شرعا” .

وأضافت الدائرة أن الإجهاض بمجرد ثبوت الحمل محرم إلا لعذر شرعي، وهذا هو القول المعتمد عند المالكية، والإمام الغزالي من الشافعية، وهو اختيار ابن تيمية، وقول بعض الحنفية والحنابلة وأهل الظاهر، واختاره كثير من العلماء المعاصرين كالشيوخ محمود شلتوت والزحيلي وغيرهم.

وقالت الدائرة أنه جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي: قبل مرور مئة وعشرين يوماً على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناءً على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوّه تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج وأنه إذا بقي ووُلد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله فعندئذٍ يجوز إسقاطه بناءً على طلب الوالدين

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