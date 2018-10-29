انضمت شخصيتان إماراتيتان جديدتان إلى نادي المليارديرات العالمي العام الماضي 2017، وذلك وفقاً لتقرير المليارديرات السنوي لعام 2018 الصادر عن «يو بي إس» و«برايس ووترهاوس كوبرز».

وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للمليارديرات في الإمارات ارتفع 40% ليصل إلى سبعة مليارديرات خلال عام 2017، مقارنة مع خمسة مليارديرات في العام 2016، حيث بلغت إجمالي ثروتهم نحو 24 مليار دولار (88.15 مليار درهم) مع نهاية العام الماضي. وأوضح التقرير أن نسبة المليارديرات العصاميين في الإمارات بلغت 86% من إجمالي عدد المليارديرات، وهي بين النسب الأعلى على مستوى العالم، مما يعني أن الأغلبية العظمى من المليارديرات في الإمارات، قد صنعوا ثرواتهم بأنفسهم.

واستحوذت الإمارات على 13% من إجمالي عدد المليارديرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما استحوذت على 14.5% من إجمالي ثروة المليارديرات في المنطقة.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد عام 2017 تحقيق المليارديرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنمو في الثروة بنسبة 15%، لتصل إلى قيمة 165 مليار دولار. وارتفع العدد الإجمالي للمليارديرات في المنطقة بواقع 24% ليصل إلى 52 مليارديراً في 2017. وبلغت نسبة المليارديرات العصاميين 75% من إجمالي عدد المليارديرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بالمقارنة مع نسبة 68% في الولايات المتحدة الأمريكية و80% في منطقة آسيا والمحيط الهادي).

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