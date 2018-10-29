«إل جي» باقية في سوق الهواتف رغم الخسائر

أكدت شركة «إل جي» أنها باقية في سوق الهواتف الذكية رغم تكبدها خسائر كبيرة خلال الربع الثالث من هذا العام. وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن نتائجها المالية الربعية، والتي أظهرت تكبد قسم الهواتف الذكية بالشركة خسائر قدرها 130.5 مليون دولار، ما يرفع حجم الخسارة إلى 400 مليون دولار منذ بداية العام.

وقالت الشركة في بيان: «من المتوقع أن يؤدي إطلاق الهاتف LG V40 ThinQ إلى تعزيز المبيعات في الربع الرابع من هذا العام، ومع مواصلة استراتيجية تحسين أعمالنا كما هو مخطط، ستواصل الشركة التحسن لتصبح أكثر ربحية».

تجدر الإشارة إلى أن LG ليست هي الشركة الوحيدة، التي تفقد المال بسبب هواتفها الذكية، فمع بدء السوق في النضوج، نشهد سقوط المزيد من الشركات الراسخة، فعلى سبيل المثال، انسحبت شركة Sony بالفعل من عدة أسواق، بينما باعت شركة HTC فريقها، الذي يشرف على تطوير هواتفها الذكية لشركة غوغل.

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