شاهد بالصور | اكتشاف أنفاق سرية أسفل هرم المكسيك

اكتشف علماء الآثار أنفاق سرية مخبأة أسفل هرم “القمر” في المكسيك، يعتقد أنها كانت مخصصة لممارسات العالم السري لحضارة التولتك القديمة بوسط أمريكا الجنوبية.

وتقوم هذه الحضارة على اعتقاد أن الطريق إلى العالم السفلي يقوم على وجود جماجم مشوهة إلى جانب أشياء أخرى غريبة، وتم العثور على هذه الاكتشافات المذهلة في موقع “تيوتيهواكان” الأثري الواقع شمال شرق العاصمة مكسيكو سيتي.

ويعتبر “القمر”، ثاني أكبر هرم في المكسيك، بعد هرم “الشمس”، ويعتقد أن تاريخه يعود إلى القرن الثاني بعد الميلاد.

ويرجع اكتشاف الغرفة والنفق إلى دراسة أولية باستخدام المقاومة الكهربائية التي أجريت حول “هرم القمر” في يونيو 2017.

وقال فرونيكا أورتيجا، مدير مشروع “الحفظ المتكامل لبلازا دي لا لونا”، وهي الساحة المركزية في مجمع مدينة تيوتيهواكان، إن الاستكشافات في الهرم تركز على الطقوس المرتبطة بالعالم السفلي.

ووجدت الاستكشافات السابقة هياكل عظمية للأفراد الذين يعانون من تشوه في الجمجمة، كما هو الحال في منطقة قبائل المايا، والأشياء الحجرية المتنوعة مثل القلائد ومجسمات مصنوعة من الفسيفساء، لذلك ليس من الصعب التفكير في وجود شيء مماثل يمكن العثور عليه في باطن الأرض.

ويقع النفق المكتشف حديثا على عمق 8 أمتار، ومن المتوقع العثور على مدخل آخر له.

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