“مساندة ” تنفذ 4 مشاريع تطويرية لتحسين الحركة المرورية في العين بـ 438 مليون درهم

تنفذ شركة أبوظبي للخدمات العامة ( مساندة )، حالياً، 4 مشاريع تطويرية تتمثل في تحويل دوارات إلى تقاطعات إشارات ضوئية وإنشاء أنفاق وتحسين للحركة المروية في مدينة العين بكلفة تقارب الـ 438 مليون درهم.

وأوضحت أن تلك المشاريع تستهدف تسهيل حركة السير والمرور وتخفيف الازدحام خصوصاً في وقت الذروة وتحقيق الانسيابية وكذلك رفع كفاءة السلامة المرورية، إضافة إلى تقليل زمن الرحلة.

وأكدت حرصها على تحقيق أفضل معايير السلامة المرورية ومراعاة شروط الاستدامة البيئية، وتحقيق التدفق المروري الآمن بما يضمن تعزيز مكونات البنية التحتية، وتحقيق تطلعات المجتمع نحو إيجاد الطرق الآمنة ذات معايير السلامة العالمية.

وأطلقت ” مساندة “، أمس، حملة توعوية تستهدف تعزيز التواصل والشراكة والتلاحم المجتمعي مع أبناء مدينة العين تحت شعار ” معاً لتطوير العين “، والتي تضمنت توزيع هدايا رمزية متنوعة لمرتادي هذه الطرق لإدخال البهجة والسعادة إلى نفوسهم.

وثمنت الشركة الدور المجتمعي الذي يؤديه أبناء مدينة العين في التعاون مع فرق العمل المختلفة في المشاريع التطويرية الأربعة التي تنفذها بالتعاون مع بلدية مدينة العين ودائرة النقل ومديرية شرطة العين، مشيدة باتباعهم إرشادات السلامة المرورية وابدائهم المرونة اللازمة لتسهيل أعمال المشاريع في مواقع العمل، وأيضاً تضافر جهودهم في الحفاظ على مظهر مدينة العين الحضاري وجعلها في أجمل صورة وأبهى منظر.

وأفاد المهندس صالح الشيبة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية بالإنابة في ” مساندة ” أن الشركة تنفذ المشاريع التطويرية الأربعة في إطار حرصها على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة للدولة نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وجودة الخدمات المتوفرة، إلى جانب إرساء البنى التحتية التي تدعم الاقتصاد المحلي وتوطيد أركان التنمية المستدامة وإسعاد المجتمع ورفاهيته.

وتفصيلا، أوضح المزروعي أن المشروع الأول عبارة عن تحويل دوار الأفلاج (الهيلتون) إلى تقاطع إشارات ضوئية، وذلك من خلال إغلاق النفق الحالي من الأعلى وتحويل الدوار إلى تقاطع إشارات ضوئية، حيث يحتوي المشروع على توسعة للطرق المحيطة بدوار الأفلاج، عبر توفير 3 مسارب للقادمين من مزيد باتجاه المنطقة الصناعية بالعين وتوفير 3 مسارب أخرى للقادمين من مزيد باتجاه منطقة وسط المدينة، إلى جانب توفير أرصفة للمشاة والزراعة التجميلية في منطقة المشروع.

وأشار إلى أن ” مساندة ” افتتحت أخيراً بشكل جزئي دوار الأفلاج في العين وذلك بالتعاون مع كل من دائرة النقل وبلدية مدينة العين والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، لافتاً إلى أن المشروع سيوفر 6 مسارب للقادمين من مزيد باتجاه صناعية العين ووسط المدينة، حيث يجرى العمل حالياً في المشروع لافتتاحه بشكل كامل خلال الربع الأول من العام 2019.

وفيما يخص المشروع الثاني الخاص بتطوير وتحويل الدوارات القائمة إلى تقاطعات إشارات ضوئية وسط مدينة العين، أوضح أن المشروع عبارة عن 5 دوارات بـ 3 حارات في كل اتجاه شاملاً تحويل جميع الدوارات إلى تقاطعات إشارات ضوئية وزيادة عدد الحارات في كل اتجاه وإضافة تقاطع جديد لخدمة مسجد الشيخ خليفة بن زايد ومنطقة وسط المدينة، مشيراً إلى أن المشروع سيؤدي الى انسيابية عالية في الحركة المرورية وتسهيل لحركة المشاة.

وتطرق إلى أن ” مساندة ” تعتزم تسليم المشروع كاملاً عقب الانتهاء من كافة أعماله في شهر نوفمبر من العام 2019.

وتابع ” يتمثل المشروع الثالث في إنشاء نفق عند دوار الشيخ سلطان بن خليفة والذي سيخدم شارع خالد بن سلطان وطرق المنطقة الصناعية في العين وهو عبارة عن دوار بـ 3 حارات في كل اتجاه ويتضمن تحويل الدوار إلى نفق في الاتجاه الغربي، إضافة إلى تقاطع إشارة ضوئية فوق النفق تخدم المنطقة الصناعية، ما سيؤدي إلى تسهيل الحركة المرورية، وتحقيق التدفق المروري الآمن، حيث تعتزم مساندة الانتهاء من كافة أعماله في شهر أبريل من العام 2020 “.

وأضاف المزروعي أن المشروع الرابع يتمثل في تحسين الحركة المرورية للطرق المحيطة باستاد العين الجديد في منطقة الطوية وهو عبارة عن دوارين بـ 3 حارات في كل اتجاه ونفق يعلوه دوار من الأعلى ويشمل تحويل الدوارين إلى تقاطعات إشارات ضوئية مع زيادة في عدد الحارات من كل اتجاه، وإغلاق النفق من الأعلى وانشاء تقاطع إشارة ضوئية، إلى جانب انشاء جسر للمشاة، حيث سيرفع المشروع كفاءة الطرق والسلامة المرورية للمنطقة المحيطة بإستاد العين الجديد ويخدم أيضاً عدداً من المستشفيات والمدارس الموجودة في المنطقة.

ويجرى العمل حالياً في المشروع حسب الخطة الموضوعة للإنجاز، ومن المتوقع تسليمه في شهر ديسمبر من العام 2019.

وأشار إلى التزام الشركة التام بتقديم أرقى المعايير من خلال إدارة وتنفيذ المشاريع الخدمية لأفراد المجتمع، وصولاً إلى أعلى درجات التميز، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الخدمية لأفراد المجتمع، وتنفيذ مشاريع التطوير، وتعزيز مكونات البنية التحتية لتتناسب مع حجم نمو المنطقة وارتفاع عدد سكانها، وبما يتلاءم مع متطلبات التنمية والتطوير، واحتياجات المجتمع المحلي، إلى جانب تعزيز الارتقاء بمستوى المرافق لتتناسب مع هذا النمو وفق ما يدعم معايير التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد المهندس راشد المنعي المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية ببلدية مدينة العين أن أعمال تطوير الدوارات التي تكثر فيها الحركة المرورية في مدينة العين وتحويلها لإشارات ضوئية ستعمل بدورها على تخفيف الاختناقات المرورية وتحسين مستوى السلامة المرورية على الطرق والدوارات المجاورة، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق في المنطقة تلبية لاحتياجات المشاريع العمرانية التي يجري تطويرها بمناطق الصاروج والصناعية والمشاريع المستقبلية بالمدينة، حيث تهدف هذه المشاريع بمجملها للمساهمة في تحقيق السلامة لمستخدمي الطرق وتعزيز كفاءة الطرق الرئيسية والتقاطعات في تلك المناطق.

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