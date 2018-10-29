400 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 59 مليون في “جبل علي”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 400 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 86 مبايعة بقيمة 231 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضى بقيمة 127 مليون درهم و 72 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 104 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59 مليون درهم فى منطقة جبل على تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة.

و قد تصدرت منطقة الثنيه الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم وثالثة فى الحبية الثالثة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 1 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة الوصل.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 8 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها8 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة فى برج خليفة بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 169 مليون درهم منها 22 رهونات أراضى بقيمة 50 مليون درهم و 27 رهونات فلل وشقق بقيمة 119 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 94 مليون درهم وأخرى فى منطقة الممزر بقيمة 8 مليون.

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