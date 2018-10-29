شاهد بالفيديو | تهور سائق يتسبب في انجراف حافلة مدرسية بمياه فيضانات

وجهت الشرطة الأمريكية، تهمة تعريض حياة طفل للخطر، لسائق حافلة مدرسية، لم يكترث إلى التحذيرات، وتجاهل لافتة إغلاق الطريق والقيادة في مياه الفيضان مع خلال قيادة الحافلة برفقة أحد طلاب المدرسة.

تم القبض على السائق “ناثان دي يونج” البالغ من العمر 57 عاما في ولاية تكساس، حيث يواجه تهمة تعريض طفل للخطر وعدم الانصياع لعلامات التحذير، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكانت الحافلة تضم طالب واحد يدعى “ديونج” ويبلغ من العمر 12 عامًا، حيث كان يتجه السائق إلى مدرسة Stiles Middle School في مقاطعة ويليامسون بولاية تكساس، لكنه لم يكترث إلى لافتات التحذير الموضوعة على الطريق الذي يملأه مياه الفيضانات، وبعد وقت قليل سقطت الحافلة في المياه المتدفقة بتلك المنطقة، وعلى الفور هاتف الطالب والدته حتى جاءت فرق الإنقاذ وأخرجته، بينما كتبت الأم والتي تدعى “آشلي رينغستاف” منشورا على فيسبوك قالت فيه إنها تلقت مكالمة من ابنها “في حالة نوبة هستيرية” قبيل الساعة الثامنة والنصف صباحًا. وأضافت: “لقد كان يقول لي إنه يحبني وأنه خائف ويفكر أنه سيموت”.

وأظهرت لقطات فيديو، لحظة سقوط الحافلة في المياه بها، وقال قسم شرطة لياندر إنهم أطلقوا جزءًا من الفيديو في محاولة لتوضيح مخاطر محاولة القيادة عبر معبر منخفض المياه أثناء ظروف الفيضان.

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