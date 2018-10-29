المنتخب المصري يحدد موعد السفر إلى الإمارات

بواسطة / بتاريخ 2018-10-29 في 7:48 م /
sabq2-600x55313

قرر مسؤولو المنتخب المصري، السفر إلى أبو ظبي 17 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، لمواجهة الإمارات وديًّا.

وتلقى الاتحاد المصري رسالة من نظيرة الاماراتي، لتحديد ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، لاستضافة المباراة الودية، المقرر إقامتها 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ضمن احتفالية عام زايد.

ويعود المنتخب المصري للقاهرة في اليوم التالي للمباراة، بسبب ارتباطات المحترفين بمواعيد السفر لأنديتهم في الخارج.

وبحسب معلومات سابقة، لن يضغط الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على محمد صلاح، نجم ليفربول، للمشاركة أمام الإمارات.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--