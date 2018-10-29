المنتخب المصري يحدد موعد السفر إلى الإمارات

قرر مسؤولو المنتخب المصري، السفر إلى أبو ظبي 17 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، لمواجهة الإمارات وديًّا.

وتلقى الاتحاد المصري رسالة من نظيرة الاماراتي، لتحديد ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، لاستضافة المباراة الودية، المقرر إقامتها 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ضمن احتفالية عام زايد.

ويعود المنتخب المصري للقاهرة في اليوم التالي للمباراة، بسبب ارتباطات المحترفين بمواعيد السفر لأنديتهم في الخارج.

وبحسب معلومات سابقة، لن يضغط الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على محمد صلاح، نجم ليفربول، للمشاركة أمام الإمارات.

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