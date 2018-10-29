“قوقل” في طريقها لإطلاق خدمة للتطبيقات والألعاب المدفوعة بإسم Play Pass

تعمل قوقل على طريقة جديدة للفوترة الشهرية وهي خدمة خاصة بمستخدمين نظام اندرويد الذي يستخدمون متجر قوقل بلاي للتطبيقات لشراء التطبيقات والالعاب بانتظام تحمل إسم Play Pass.

الفكرة ببساطة هي ان تدفع لقوقل اشتراكاً شهرياً موحداً يسمح لك بتحميل الكثير من التطبيقات والالعاب المدفوعة بدلاً من الدفع لكل تطبيق بشكل منصفل كما هو الحال الآن.

الأمور لازالت غير واضحة حتى الان فهل هذه الخدمة ستضم حزمة تطبيقات والعاب معينة يمكنك شرائها اذا اشتركت في خدمة Play Pass او ان الخدمة ستقوم بتجميع ماتشتريه لتقوم بسداد ذلك نهاية كل شهر عن طريق حسابك في قوقل.

بالتأكيد ستصل المزيد من التفاصيل لاحقاً عن هذه الخدمة المميزة من قوقل والتي من المنتظر ان تساهم في دفع عجلة الايرادات لمتجر قوقل بلاي.

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