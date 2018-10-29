دراسة تكشف علاقة الطقس البارد بصحة القلب

توصلت دراسة حديثة إلى أن الطقس البارد يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وترجح الدراسة، التي نشرت نتائجها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن تحدث النوبات القلبية، التي تهدد الحياة، في الأيام الباردة والمليئة بالرياح وعندما يكون هناك القليل من أشعة الشمس.

وتشير الدراسة إلى أنه عندما تصل درجات الحرارة إلى مستوى ما تحت الصفر فإنها تزيد من إمكان تعرض الأشخاص لأخطر أنواع النوبات القلبية بنسبة تقارب 10%، ويقول بروفيسور ديفيد إيرلينغ من جامعة «لوند» السويدية، إن من المرجح أن الطقس الجليدي قارس البرودة يسبب حالات ضيق في الأوعية الدموية مما يحد من إمدادات الأوكسجين في القلب.

وأضاف بروفيسور إيرلينغ: «تمت ملاحظة وجود صلة واضحة بين الأيام ذات درجة حرارة الهواء المنخفضة والضغط الجوي والفترات الأقصر لظهور الشمس مع خطر الإصابة بنوبة قلبية».

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