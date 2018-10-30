الإمارات والكونغو توقعان مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات

وقع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع معالي جان كلود جاكوسو وزير خارجية الكونغو، مذكرة يعفى بموجبها حاملو جواز السفر الإماراتي من التأشيرة المسبقة لدخول جمهورية الكونغو.

وقال معالي الدكتور قرقاش : ” وقعنا اليوم مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من التأشيرات ضمن مبادرة سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي لتعزيز موقع جواز السفر الإماراتي “.

وأضاف معاليه : ” إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قطعت شوطا كبيرا في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي، مؤكدا أن التزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات يأتي في إطار حرصها على تقديم الخدمات المتميزة لمواطني الدولة لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة وتوطيدا للعلاقات الثنائية مع دول العالم من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

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