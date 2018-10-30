مواطن خمسيني يحرز المركز الأول بماراثون فرانكفورت

حقق عضو فريق فتنس الامارات العداء المواطن علي الاميري انجازا مميزا للامارات وذلك خلال في ماراثون فرانكفورت في المانيا، بعد ان حقق المركز الاول بفئته العمرية (49-50) سنة، بعد ان قطع مسافة السباق البالغة 42 كيلومتر و195 مترا بمدة زمنية بلغت 3 ساعات و8 دقائق ومحطما رقمه السابق 3 ساعات و16 دقيقة والذي حققه في ماراثون دبي الدولي، ويبلغ علي اميري من العمر 49 سنة و11 شهرا.

وشارك فريق فتنس الامارات بثلاثة عدائين هم كل من قائد الفريق يوسف الرستماني، وعلي الاميري، ومسعود فلكناز، وبمبادرة شخصية من الفريق، وتمكن الاخير من انهاء السباق بزمن ساعتين و54 دقيقة، ناسخا زمنه الشخصي السابق بدقيقتين اقل، بينما تعرض قائد الفريق يوسف الرستماني الى شد عضلي، وبالرغم منه، اكمل السباق حتى نهايته دون ان يحقق رقم جديد.

يذكر ان ماراثون فرانكفورت شارك به 44 الف عداء وعداءة في جميع فئاته ومسافاته مقاب 14 الف في الماراثون الكامل.

من جهته عبر قائد الفريق يوسف الرستماني عن سعادته لتمكن العداء علي الاميري من النجاح بمشاركته الحالية ووصف المردود البدني الذي قدمه بالمميز وقال لـ”الامارات اليوم”: سعداء بشكل اكبر بكون ماتحقق في ماراثون فرانكفورت هو الافضل للفريق في العام الحالي وسعداء لان ماتحقق جاء في عام زايد.

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