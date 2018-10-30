مواطن خمسيني يحرز المركز الأول بماراثون فرانكفورت

بواسطة / بتاريخ 2018-10-30 في 1:55 م /
sabq2-600x55313

حقق عضو فريق فتنس الامارات العداء  المواطن علي الاميري انجازا مميزا  للامارات وذلك خلال في ماراثون فرانكفورت في المانيا، بعد ان حقق  المركز الاول بفئته العمرية (49-50) سنة، بعد ان قطع مسافة السباق البالغة 42 كيلومتر و195 مترا بمدة زمنية بلغت 3 ساعات و8 دقائق ومحطما رقمه السابق 3 ساعات و16 دقيقة والذي حققه في ماراثون دبي الدولي، ويبلغ علي اميري من العمر 49 سنة و11 شهرا.

وشارك فريق فتنس الامارات بثلاثة عدائين هم كل من قائد الفريق يوسف الرستماني، وعلي الاميري، ومسعود فلكناز، وبمبادرة شخصية من الفريق، وتمكن الاخير من انهاء السباق بزمن ساعتين و54 دقيقة، ناسخا زمنه الشخصي السابق بدقيقتين اقل، بينما تعرض قائد الفريق يوسف الرستماني الى شد عضلي، وبالرغم منه، اكمل السباق حتى نهايته دون ان يحقق رقم جديد.

يذكر ان ماراثون فرانكفورت شارك به 44 الف عداء وعداءة في جميع فئاته ومسافاته مقاب 14 الف في الماراثون الكامل.

من جهته عبر قائد الفريق يوسف الرستماني عن سعادته لتمكن العداء علي الاميري من النجاح بمشاركته الحالية ووصف المردود البدني الذي قدمه بالمميز وقال لـ”الامارات اليوم”: سعداء بشكل اكبر بكون ماتحقق في ماراثون فرانكفورت هو الافضل للفريق في العام الحالي وسعداء لان ماتحقق جاء في عام زايد.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--