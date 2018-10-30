رسالة خطأ تظهر لمستخدمي يوتيوب تطالبهم بالدفع للمشاهدة

أظهر موقع Variety نموذجاً من رسالة خطأ واجهت عديد من مستخدمي المنصة العالمية يوتيوب اليوم الاثنين بحوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي للساحل الشرقي للولايات المتحدة وحوالي الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

وأظهرت الرسالة اشعاراً يتضمن “هذا الفيديو يتطلب الدفع للمشاهدة”، عندما يقوم المستخدم بفتح إحدى الفيديوهات المجانية والتي لا تتطلب في الأصل أي نوع من اشتراكات للدفع، وفي أوقات أخرى تظهر رسالة تقول “نواجه مشكلة مع خوادم الانترنت الخاصة بنا، نرجو منكم المحاولة لاحقاً”.

وتواجه يوتيوب هذه المشكلة الجديدة في أعقاب خطأ أصاب المنصة في وقت سابق هذا الشهر أدي إلى توقف عمل الموقع لقرابة الساعة عند عدد من المستخدمين، مما اضطر شركة قوقل للاعتذار عن الانقطاع المفاجئ لخدمتها في وقت لاحق وتقديم أسبوع مجاني للمتضررين.

وعبر عدد من المستخدمين عن امتعاضهم من المشكلة عبر حساباتهم على تويتر مع الإشارة للحساب الرسمي للمنصة العالمية؛ والتي غردت بدورها عن استقبالها لاشعارات مشابهة من المستخدمين وأنهم يقومون بالتحقيقات عن سبب المشكلة، ومشيدة بصبر المستخدمين في الوقت الحاضر.

لتعلن بعد 4 ساعات من المشكلة عن إصلاحها؛ وعودة الأمور لنصابها الطبيعي عبر تغريدة بحسابها الرسمي شاكرة المستخدمين على التقارير التي قدموها بخصوص هذا الخلل.

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