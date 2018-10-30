شاهد بالصور | مدينة صناعة الخزف في الصين

في إقليم جوانجتشي الذي يحظى بحكم ذاتي في بجنوب الصين، تقع مدينة بيليو سيتي، هذه الأخيرة تضم مدينة صغيرة أخرى متخصصة في صناعة الخزف في الصين. في إقليم جوانجتشي الذي يحظى بحكم ذاتي في بجنوب الصين، تقع مدينة بيليو سيتي، هذه الأخيرة تضم مدينة صغيرة أخرى متخصصة في صناعة الخزف في الصين.

تضم هذه المدينة العديد من شركات التصنيع الكبرى الصينية التي تصدر منتجها إلى أوروبا وأمريكا، وتحتل مكانة متميزة في هذه الدول، من بين هذه الشركات جوانجتشي بيليو زوجلي سيراميكس، وجوانجتشي سانهوان جروب.

إلى جانب الشركات، فهذه المدينة تضم أيضا متحف لصناعة الخزف، والذي يسلط الضوء على انتاج كل شركة، ويشكل فرصة للزوار الذين يريدون الاطلاع على المنتجات هذه الشركات وعقد الصفقات الشرائية.

وبحسب وكالة “شينخوا”، فإن هذه المدينة انشئت من أجل تطوير صناعة الخزف المحلي في الصين، وكذلك الترويج له عالميا.

هذه المدينة كانت أيضا مكانا لزيارات العديد من القادة حول العالم الذين يريدون الاطلاع على صناعة الخزف في الصين، ومن بين هؤلاء القادة، سلطان بروناي حسن بلقية.

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