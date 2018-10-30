“اتصالات” تعلن إطلاق شريحة الـ e-SIM على أجهزة iPhone

أعلنت “اتصالات” اليوم عن إطلاقها شريحة الـ e-SIM المتوافقة مع نظام التشغيل الجديد 12.1 الذي ستطرحه أبل قريباً، لتكون بذلك “اتصالات” من أوائل المشغلين في العالم تشغيلاً لهذه التقنية المتطورة.

وكانت “اتصالات” قد حققت نجاحات مبهرة في استخدامات هذه التقنية في الجيل الأول الذي طرحته في شهر مايو الماضي، والتي تم تشغيلها فعلياً على ساعات Apple Watch، واليوم ومع إطلاق “اتصالات” للجيل الثاني من شريحة الـ e-SIM بات بإمكان العملاء الاستمتاع بمزايا الشريحة المزدوجة، واستخدام رقمي هاتف متحرك على نفس أجهزة آبل المتحركة للمرة الأولى في العالم، علاوةً على المرونة في اختيار الشبكة المفضلة عند التجوال الدولي.

وتعتبر “اتصالات” المشغل الوحيد في دولة الإمارات الذي يوفر شريحة الـ e-SIM على أجهزة iPhone وأجهزة Apple watch في آن واحد.

الجدير بالذكر أن هذا الإطلاق يأتي تأكيداً على سعي الشركة الدائم والمستمر لتتبوأ المكانة الريادية لقطاع الاتصالات المحلي والإقليمي، ولتكون في طليعة مشغلي خدمات الاتصالات في العالم جلباً للتقنيات والخدمات المتطورة، لتكون الخيار الأول للمشتركين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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