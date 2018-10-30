أبوظبي | زوج يرفض الصلح ويصر على معاقبة زوجته

باءت جهود الأقارب والأصدقاء لتسوية القضية التي رفعها زوج ضد زوجته بالفشل، حيث أصر الزوج على عدم التنازل عن الدعوى، لتقرر هيئة محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل.

وأفادت الزوجة خلال مثولها أمام هيئة المحكمة أن جميع محاولات التسوية والاتصالات الرامية إلى إيجاد تسوية للخلاف الذي نشب بينها وبين زوجها، فشلت في معالجة القضية، مطالبة هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم زوج ببلاغ يتهم فيه زوجته باستعمال بطاقة هويته وأوراقه الثبوتية لاستخراج شهادة أملاك من قبل إحدى الجهات المحلية بدون علمه، الزوج ولوجود خلافات أسرية بينه وبين زوجته، أصر على معاقبتها وفتح بلاغاً ضدها.

وبينت أوراق القضية أن الزوجة توجهت إلى إحدى الجهات الرسمية، لطلب شهادة تفيد بعدم امتلاكها عقارات في إمارة أبوظبي، بغية تقديمها لجهة العمل، حيث إنها تحصل على بدل إيجار سنوي من قبل جهة عملها الحكومية.

وعند وصولها إلى الجهة المعنية باستخراج شهادة الأملاك، طلبت منها الموظفة صورة هوية الزوج وخلاصة القيد وصورة جواز سفره باعتبار ان هذه الأوراق تعد من الشروط المطلوبة لاستخراج شهادة الأملاك، حيث استلمت شهادة الأملاك التي تحمل اسمها

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