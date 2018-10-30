شاهد بالصور | مهرجان القتال بالدقيق في أيرلندا

تشهد مدينة ووترفورد سيتي في أيرلندا، خلال الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر، حدثا غير عاديا، إذ يخرج غالبية أهالي المدينة في الشوارع ويبدأون في الصراع فيما بينهم باستخدام “الدقيق”.

أنه “معركة بلا”، أو “معركة الدقيق”، والذي يستمر على مدار 10 أيام، ويضم الكثير من العروض الفنية واللقاءات الأسرية، وكذلك المعارك المضحكة، مثل تبادل القذف بالدقيق والبيض، بحسب موقع “أيريش أكزامينار” الأيرلندي.

يوضح الموقع أن السكان يختارون “سوق أبل” الواسع في المدينة كساحة للقتال بالدقيق، إذ تشكل هذه المعارك أمرا ترفيهيا لاسيما للأطفال الذين يحبذون المشاركة في مثل هذه المعارك.

بعض أهالي المدينة يرتدون أيضا ملابس الفايكنج والدروع القديمة خلال هذه المعارك.

اقرأ ايضا

التعليقات