“وطني الإمارات” توزع ألفان و560 علم على الدوائر والمؤسسات في مختلف إمارات الدولة

واصلت مؤسسة وطني الإمارات بالتعاون مع فرق التطوع في أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، توزيع الاعلام وصناديق تعهد العلم ضمن أنشطة مبادرة حملة “حماة العلم” التي تهدف إلى تسليم الاعلام وتنفيذ ورش “صندوق العلم” التعريفية في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والجامعات وجميعات النفع العام .

توزيع 750 علم في دبي والشارقة

وكشفت المؤسسة عن آخر إحصائية للاسبوع الثالث من حملة “حماة العلم” فقد تبين أن أفراد فريق الحملة والشباب المتطوعين وزعوا في اليوم الأول من الاسبوع الثالث 750 علم ، وذلك خلال تنفيذ زيارات ميدانية لإمارتي دبي والشارقة، وبدأت الجولة بزيارة هيئة كهرباء ومياه دبي التي تسلمت 100 علم، والقيادة العامة لشرطة دبي تسلمت 200 علم، بالإضافة لمتحف الاتحاد الذي تسلم 50 علم، ومكتب زعبيل الذي تم تسليمه 300 علم، و في إمارة الشارقة زار فريق المتطوعين إدارة متاحف الشارقة وتم تسليمهم 100 علم.

880 علم للدوائر وجمعيات النفع العام

وفي اليوم الثاني استلمت 7 جهات 880 علم وهي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي اذ قام فريق من موظفي مؤسسة وطني الإمارات بزيارة الدائرة وتقديم 150 علم، كما تم تسليم المنطقة الحرة بمطار دبي 100 علم.

كما استلمت جمعية الإمارات للمحامين والقانونين 15 علم، و جمعية الصحفيين 15 علم ، وهيئة دبي للطيران المدني التي تم تسليمها 150 علم، وفي جامعة الإمارات استلم نادي وطني الإمارت 300 علم، بالإضافة لشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية التي خصص لها 150 علم.

930 علم في أبوظبي وعجمان

كما نفذ ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات زيارة خاصة للمجلس الوطني الاتحادي لتسليم 300 علم، و تسلمت وزارة الداخلية في أبوظبي 200 علم، وفي عجمان زار فريق عمل الحملة منطقة عجمان الاعلامية الحرة والتي تم تسليمها 30 علم، ومنطقة عجمان التعليمية استلمت 150 علم.

كما زار فريق الحملة مقر وزارة التربية والتعليم في دبي التي استلمت 100 علم ، بالإضافة لغرفة دبي التي استلمت من موظفي المؤسسة 150 علم.

اقرأ ايضا

التعليقات