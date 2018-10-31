«زايد للإسكان»: منحنا شاكية من رداءة سكنها منزلاً من 6 غرف في 2014

أكد برنامج الشيخ زايد للإسكان، رداً على شكوى سيدة مواطنة في عجمان، من تساقط الخرسانة من سقف غرفة منزلها، أن الأسرة سابقة الذكر حاصلة على دعم سكني في عام 2010، وتم الانتهاء من تنفيذ المسكن في نهاية عام 2014، وان السيدة مازالت تقطن في منزلها القديم الذي تهاوى، والذي سبق أن زارته اللجنة الفنية في البرنامج وتم تصنيفه بالرديء وغير صالح للسكن، وبناء عليه تم تقديم دعم سكني جديد للأسرة منذ عام 2010.

ولفت البرنامج إلى أنه قام بمتابعة القضية بشكل حثيث وتبين استفادة العائلة من المساكن الحكومية، ومنحة صيانة، وأن ما تم تداوله حول تقدم الأسرة بطلب لصيانة البيت، وعدم تجاوب الجهات المعنية لذلك عار عن الصحة ولا أساس له.

وأوضح البرنامج: انه تم التواصل مع السيدة حول عدم انتقالها إلى المسكن الجديد الذي يضم 6 غرف نوم (ماستر)، وأفادت السيدة السبب عدم استكمالها للتشطيبات الداخلية على الرغم من سكن اثنين من أبنائها في المسكن الجديد.

وقال البرنامج أنه يسعى إلى تحقيق السعادة لمواطني الدولة من خلال تقديم الدعم السكني وتوفير مساكن حكومية ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق، وفق أفضل الممارسات والمواصفات العالمية في البناء والتشييد والالتزام بمبادئ ومعايير الاستدامة

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