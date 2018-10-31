اختبارات «تشخيصية» لتقييم أداء الطلبة من الثاني حتى السابع

تطبق وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجاري اختبارات تشخيصية مركزية لطلبة الصفوف من الثاني حتى السابع وذلك ضمن برنامج دبلوم الصغار التي تنفذه الوزارة للارتقاء بمستويات الطلبة .

وتهدف الامتحانات إلى قياس وتحليل أداء الطلبة ومهاراتهم في مادتي اللغة العربية والرياضيات، بهدف تحقيق أهداف المدرسة الإماراتية وأخطرت الوزارة المدارس بأهمية إخضاع الطلبة لهذا الاختبار بهدف اكتشاف المهارات المفقودة عند أبنائنا الطلبة وبناء برنامج دبلوم الصغار.

وحرصت الوزارة على إرسال نماذج امتحانات لكل صف من مركز العمليات وفق المستوى الصحيح وأوضحت الوزارة أنها ستضع خططاً تعليمية لطلبة المرحلة التأسيسية مبنية على نتائج الاختبارات التشخيصية، بهدف الوقوف على مستوى الطلاب ومدى تحقيقهم معايير التعليم والتعلّم في تلك المرحلة، وتحديد احتياجاته التعليمية.

وحددت الوزارة مراكز تنفيذ الاختبارات التشخيصية وفق المدارس المستهدفة بحيث تكون المدارس ضمن المجمع الواحد أو القريب، واختيار مراقبين لمتابعة آلية تنفيذ الاختبارات التشخصية في المراكز وتوفير مراكز تصحيح الاختبارات التشخصية بالتعاون مع مديري النطاقات المدرسية.

وأكدت الوزارة أن هذه الاختبارات تسهم في تحديد الطلبة الموهوبين أو الذين يتمتعون بمستوى يفوق أقرانهم، سواء في القراءة أو الكتابة أو في مستويات مادة الرياضيات، معتبرة أن الخطط الفردية أصبحت عنصراً أساسياً في النظام التعليمي، وأشارت إلى أن نتائج تلك الاختبارات تبرز التحديات التي يواجهها الطلبة في سعيهم لتحقيق الأهداف المنشودة ومواطن الضعف في أدائهم، وتظهر نواحي القوة

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