شاهد بالصور | جزر كوك .. مملكة من السعادة

أنها مملكة من السعادة، كل من يذهب إليها لابد أن تغمره بجمالها المذهل، أنها جزر كوك التابعة لنيوزيلندا.

تقع جزر كوك في جنوب المحيط الهادي، وترتبط سياسيا بنيوزيلندا، وتضم كوك 15 جزيرة تمتد على مساحات شاسعة، وتتميز بشواطئ تركوازية مذهلة، وغابات جميلة، ومناظر طبيعية ساحرة.

تشكل راروتونجا أكبر جزرها، والتي تضم العديد من الجبال الخضراء، إضافة إلى عاصمة جزر كوك، أفاروا.

وفي الشمال تقع جزيرة أيتوتاكي، والتي تضم بحيرة تحيط بها وتضم شعاب مرجانية ملونة ومياه شفافة، وجزر صغيرة رملية، بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.

تشير الصحيفة إلى أن الوقت يمر في جزر كوك ببطئ شديد، بسبب جمال هذه الجزر التي تبدو كواحدة من الجنان النادرة على وجه الأرض.

على هذه الجزر يعيش عدد ليس بكبير من السكان، يعتمد في دخله على السياح الذين يأتون للجزر، وهو الأمر الذي يجعلهم يعتنون بجمال هذه الجزر ويحافظون على شواطئها نظيفة.

جزر الكوك تضم العديد من المنتجعات أيضا، والتي تتخذ شكل أكواخ وبوتيكات، وفي بعض الأحيان فيلات بارتفاعات محدودة، لكن جميعها مصممة بشكل متناسق مع الطبيعة في الجزر.

تتميز الجزر أيضا، بكونها جنة لمحبي الغوص والسباحة وسط الأسماك المختلفة، وفي المياه الكرتوازية، إذ تضم جزر كوك أجمل مناطق الغوص في العالم.

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