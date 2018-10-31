دراسة تؤكد ارتباط زيادة الوزن بتناول الكاربوهيدرات

كشفت دراسة علمية حديثة أجريت في جامعة “ساوث ويلز ” سبب ازدياد الوزن نتيجة لتناول الطعام الغني بالكربوهيدرات.

واعتمدت الدراسة على تغذية مجموعتين من ذبابة الفاكهة بطعام غني بالبروتين أو بالكربوهيدرات. وأظهرت الأبحاث طفرة في الـ “دي إن إيه” أو الشفرة الوراثية للخلايا لدى يرقات الذباب عند الاعتماد على الموز كعنصر أساسي للتغذية.

ولم تحدث هذه الطفرة في الشفرة الوراثية ليرقات الذباب التي تغذّت على حمية غنية بالبروتين، وفقاً للنتائج.

وتوصلت النتائج إلى أنه من الأفضل ضبط كمية الكربوهيدرات خلال المرحلة التي يكون فيها الإنسان صغيراً، ما دام ليس هناك خطر يهدد بالإصابة بمرض باركنسون.

وعليه، رأى الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم هذه الطفرة يمكنهم تعديل آثارها بسهولة بالتحول من حمية غنية بالكربوهيدرات إلى أخرى تعتمد على البروتين.

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