تعادل مثير للإمارات مع النصر.. وعجمان يهزم كلباء

تعادل الإمارات مع ضيفه النصر (3-3)، اليوم الأربعاء، في مباراة مثيرة، ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي للمحترفين.

ورفع النصر رصيده بذلك إلى 8 نقاط، حيث بقي في المركز العاشر مؤقتا، بينما رفع الإمارات رصيده إلى 5 نقاط، محتلًا المركز الثالث عشر.

وتقدم النصر بهدف لاعبه الإسباني، ألفارو نيجريدو، في الدقيقة 32، بعد تمريرة وصلته من زميله، جاسم يعقوب.

وتعادل الإمارات في الدقيقة 35، بهدف سجله شيخ دياباتي، وسط حصار من لاعبي النصر، وبعد تمريرة من وليد عمبر.

وعاود النصر تقدمه بهدف ثان، عن طريق نيجريدو، في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وعزز النصر تقدمه بهدف ثالث، في الدقيقة 80، عن طريق روزا، بالكعب، إثر عرضية من الجانب الأيمن.

وقلص دياباتي الفارق للإمارات (3-2)، في الدقيقة 85، قبل أن يتعادل عيسى علي، في الدقيقة 97.

كلباء وعجمان

وضمن الجولة نفسها، خسر اتحاد كلباء (2-3) أمام ضيفه عجمان، حيث رفع الأخير رصيده إلى 10 نقاط، وتقدم مؤقتا إلى المركز الثامن، فيما تجمد الأول عند نفس الرصيد، وبقي في المركز السابع.

وتقدم فاندر فييرا لعجمان في الدقيقة 17، بالهدف الأول، مستفيدا من خطأ دفاعي للاعبي اتحاد كلباء.

وأضاف حسن عبد الرحمن الهدف الثاني لعجمان، في الدقيقة 27، من مرور بمجهود فردي، ودخول إلى منطقة الجزاء، وتسديد في الزاوية البعيدة.

وقلص جوجاك الفارق لاتحاد كلباء، بهدف من هجمة مرتدة، في الدقيقة 34.

وأدرك اتحاد كلباء التعادل (2-2)، برأسية مثالية من مايك راموس، في الدقيقة 57، لتشتعل أجواء المباراة مجددا.

وعاد عجمان إلى التقدم في الدقيقة 75، بهدف ثالث سجله مامي تيامي، مستفيدا من تمريرة طولية.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى كلباء، لتسديدة تيامي في الدقيقة 85، لتضيع فرصة هدف رابع لعجمان، الذي خرج من المباراة بنقاطها الثلاثة.

اقرأ ايضا

التعليقات