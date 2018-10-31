جريزمان: يعجبني اجتهاد رونالدو وسحر ميسي

أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، عن إعجابه بكل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، معتبرا أنهما أفضل لاعبين في العالم خلال آخر 10 سنوات.

وقال جريزمان، في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم: “في انتظامهم هم الأفضل، ولكن في عام ما يمكنك أن تصل إليهما، تماما مثل ليبرون جيمس ومايكل جوردان هما الأفضل في تاريخ كرة السلة الأمريكية”.

وأضاف المتوج بكأس العالم الصيف الماضي مع منتخب فرنسا: “ميسي وكريستيانو مثالين بالنسبة لي. عندما كنت في الـ20 من عمري حاولت أن أرى ما يفعلاه لأقلدهما”.

وعن عبارته المثيرة للجدل، والتي قال فيها إنه بنفس مستوى ميسي ورونالدو، علق: “لقد أُسيء فهمها. كنت أتحدث عن عام 2018. لم أتحدث عن مسيرتي بشكل كامل، لأنهما أسطورتين”.

وأخيرا قال: “أعتقد أنهما مختلفان، لكن كلاهما يسجل 50 هدفا في نهاية الموسم. يعجبني كريستيانو لأنه يعمل بجد. إنه قوي جسديا، ميسي هو بمثابة الساحر”.

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